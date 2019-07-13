الرئيس عباس للكُتاب العرب: زيارتكم تُؤكد أن القضية الفلسطينية الأولى عربياً

جانب من اللقاء

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء أمس الجمعة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الكتاب العرب المشاركين بملتقي فلسطين للرواية العربية، بحضور وزير الثقافة، عاطف أبو سيف.



وأكد الرئيس عباس، أهمية زيارة الأدباء والكتاب العرب لفلسطين، وأن يروا معاناة شعبنا، جراء الاحتلال على أرض الواقع، لينقلوا بأقلامهم صمود شعبنا وثباته على أرضه، رغم كل الصعاب، وفق وكالة (وفا).



وقال الرئيس: "عانيتم للوصول إلى فلسطين، ولكنها تستحق، خاصة وأن القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، تتعرض لخطر شديد في سبيل تهويدها، ولكن بصمود أهلها وثباتهم على أرضهم، ستفشل كل هذه المحاولات".



وأضاف: "زيارة الوفود العربية لفلسطين تشكل رسالة واضحة بأن القضية الفلسطينية، ستبقى قضية العرب الأولى، وأن الشعب الفلسطيني ليس وحده، وأن كل الشعوب العربية، تقف معه، وتشد من أزره، وتدعم صموده".



وتابع الرئيس عباس: "الكلمة أهم من الرصاصة، لذلك نتمنى رؤيتكم دوماً في فلسطين؛ لتكتبوا عنها وتنقلوا معاناة أهلها، وكذلك تكتبوا عن حضارتها وأدبها وفنها وثقافتها التي تشع لكل العالم، لذلك نريدكم يداً واحدة، تدعمونا بالكلمة والموقف، وأنتم أصحاب الرواية واأدب والثقافة".



وأشار الرئيس عباس، إلى حرصه على دعم الأدب والفن والثقافة في فلسطين، بكل الإمكانيات المتاحة، منوهاً إلى أن التكريم الذي يحرص أن يقدمه للفنانين والأدباء والمثقفين؛ لتتضافر كل هذه الجهود مع السياسة؛ لإقامة دولتنا الفلسطينية الحرة، وعاصمتها القدس الشرقية.