شؤون فلسطينية

إلى أين وصل ملف نتائج الثانوية العامة (الانجاز)؟

إلى أين وصل ملف نتائج الثانوية العامة (الانجاز)؟
خاص دنيا الوطن
أفاد الدكتور محمد عواد، مدير عام القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم العالي، بأن لجنة الامتحانات العامة، ستجتمع خلال الايام المقبلة، نافياً الأنباء التي تُشاع حول تحديد موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة (الإنجاز) حتى اللحظة.

وأشار عواد في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن لجنة الانتخابات، ستسجتمع الأيام المقبلة، وستُحدد موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، كذلك آلية نشرها.

وكان زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، قد قال لـ(صوت الأقصى): حتى اللحظة لم ننته بعد من تدقيق وإدخال بيانات الثانوية العامة وسنعقد اجتماعاً بالوزارة بعد غدٍ الاثنين فور الانتهاء من هذه المرحلة للاتفاق مع رام الله حول تحديد موعد اعلان النتائج".

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