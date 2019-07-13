تيريزا ماي: سأغادر منصبي بمزيج من الفخر وخيبة الأمل





وأكدت ماي لقناة (بي بي سي)، أن شعورها بالإحباط ناجم عن عدم إتمام اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تحقيقها للكثير من الإنجازات في آخر ثلاث سنوات.

رام الله - دنيا الوطنقالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي: إنها ستشعر بـ "مزيج من الفخر وخيبة الأمل" عند مغادرتها لمنصبها في 24 تموز/ يوليو الجاري.وأضافت: أن أي شخص في منصب مماثل يود "تحقيق المزيد من الإنجازات"، وهو ما يبعث على الشعور بالخيبة، فيما لم تدعم ماي أياً من المرشحين الاثنين لخلافتها، واكتفت بالتعليق بأن بوريس جونسون، وجيريمي هانت، "واعيان للمسؤولية التي تأتي مع هذا المنصب (رئاسة الوزراء)".وكانت ماي، أعلنت استقالتها في أيار/ مايو الماضي، بعد ضغط النواب المحافظين عليها بسبب فشلها في خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 أذار/ مارس، وقرارها الشروع في محادثات حول الخروج (بريكست) مع حزب (العمال).يذكر، أن وزيري خارجية بريطانيا الحالي جيريمي هانت، والسابق بوريس جونسون، يتنافسان على خلافة تيريزا ماي في رئاسة حزب المحافظين، وبالتالي الحكومة البريطانية، بعد نجاحهما في كسب تأييد النواب المحافظين في البرلمان.