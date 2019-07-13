عربي

تركيا تُطلق عملية (المخلب 2) شمالي العراق

تركيا تُطلق عملية (المخلب 2) شمالي العراق
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت: إنها أطلقت عملية "المخلب- 2" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان لها: "كنتيجة لتطورات عملية "المخلب-1" المستمرة بنجاح في هاكورك شمالي العراق، أطلقت القوات التركية مساء الجمعة، عملية "المخلب- 2" في مناطق مختلفة، يتمركز فيها الإرهابيون أيضاً"، وفق وكالة (الأناضول).

وأضافت: "تستمر العملية كما هو مخطط لها بدعم من سلاح القوات الجوية والبرية"، مشيرةً إلى استمرار عملية "المخلب-1" في استهداف مستودعات ذخيرة وتحصينات ومخابئ وملاجئ تابعة لـ (بي كا كا) في منطقة هاكورك.

وفي 27 أيار/ مايو الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب- 1" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف "القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد"، حسب ما ذكرته أنقرة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي، على استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) وملاحقة مسلحي عناصره داخل البلاد، وفي جبال شمالي العراق.

أخبار ذات صلة

مصر تُعلن عن اكتشاف أثري جديد بالأهرامات

مصر تُعلن عن اكتشاف أثري جديد بالأهرامات

نصر الله: محمد بن سلمان أفشل (صفقة القرن)

نصر الله: محمد بن سلمان أفشل (صفقة القرن)

السعودية تُوقف مبادرة أثارت جدلاً واسعاً بالمملكة

السعودية تُوقف مبادرة أثارت جدلاً واسعاً بالمملكة

الحكومة اليمنية تُحبط هجوماً واسعاً للحوثيين جنوب الحُديدة

الحكومة اليمنية تُحبط هجوماً واسعاً للحوثيين جنوب الحُديدة

بعد انتقادها لحماس.. ملكة جمال العراق السابقة تدعم (صفقة القرن)

بعد انتقادها لحماس.. ملكة جمال العراق السابقة تدعم (صفقة القرن)

السعودية تبدأ بتطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل

السعودية تبدأ بتطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل

انتحار جزائري أربعيني على طريقة البوعزيزي التونسي

انتحار جزائري أربعيني على طريقة البوعزيزي التونسي

الكويت: ضبط خلية إرهابية إخوانية هاربة من مصر

الكويت: ضبط خلية إرهابية إخوانية هاربة من مصر

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس للكُتاب العرب: زيارتكم تُؤكد أن القضية الفلسطينية الأولى عربياً

الرئيس عباس للكُتاب العرب: زيارتكم تُؤكد أن القضية الفلسطينية الأولى عربياً

مستعربون يعتقلون شاباً بباب العامود والاحتلال يواصل التضييق على أهالي العيسوية

مستعربون يعتقلون شاباً بباب العامود والاحتلال يواصل التضييق على أهالي العيسوية

قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

أول سفينة أطلقت إسرائيل سراحها &#34;بالية&#34; وصاحبها يُناشد الرئيس: تُعيل 200 أسرة

أول سفينة أطلقت إسرائيل سراحها "بالية" وصاحبها يُناشد الرئيس: تُعيل 200 أسرة

الخارجية: الصمت على جرائم الاحتلال بحق المواطنين العزل جريمة بحد ذاتها

الخارجية: الصمت على جرائم الاحتلال بحق المواطنين العزل جريمة بحد ذاتها

أسير محرر يُناشد الرئيس بتشكيل لجنة لحل مشاكله الإدارية

أسير محرر يُناشد الرئيس بتشكيل لجنة لحل مشاكله الإدارية

حصاد الأسبوع: شهيد ومقتل مستوطِنة وإصابة خمسة إسرائيليين و70 مواجهة

حصاد الأسبوع: شهيد ومقتل مستوطِنة وإصابة خمسة إسرائيليين و70 مواجهة

منوعات

ظهرت بجامبسوت ضيق وقصير.. هيفا فقدت الكثير من وزنها بسبب المرض

ظهرت بجامبسوت ضيق وقصير.. هيفا فقدت الكثير من وزنها بسبب المرض

أُوقف بسبب إهانة رئيس الجمهورية ونصرالله.. رسالة من باتريك مبارك بعد إطلاق سراحه

أُوقف بسبب إهانة رئيس الجمهورية ونصرالله.. رسالة من باتريك مبارك بعد إطلاق سراحه

مفاجأة.. موت سريديفي ربما كان جريمة قتل

مفاجأة.. موت سريديفي ربما كان جريمة قتل

ضرة أنغام بملابس البحر.. ومتابعون: &#34;في حد يسيب الجمال ده&#34;

ضرة أنغام بملابس البحر.. ومتابعون: "في حد يسيب الجمال ده"

مريم حسين تهاجم نيكي ميناج وتصفها &#34;بالحقيرة&#34;: &#34;الشعب السعودي بيطلقك من زوجك&#34;

مريم حسين تهاجم نيكي ميناج وتصفها "بالحقيرة": "الشعب السعودي بيطلقك من زوجك"

من هي المغنية الأغلى أجراً في العالم؟

من هي المغنية الأغلى أجراً في العالم؟

ريهام سعيد: تمت إزالة أنفي بالكامل واستبداله بآخر من أذنيها

ريهام سعيد: تمت إزالة أنفي بالكامل واستبداله بآخر من أذنيها

بعد إهانته لها بسبب لقبها.. إليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

بعد إهانته لها بسبب لقبها.. إليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

صاحبة الوجه الملائكي.. من هي &#34;مايان السيد&#34; الأكثر بحث على &#34;جوجل&#34;؟

صاحبة الوجه الملائكي.. من هي "مايان السيد" الأكثر بحث على "جوجل"؟

بعد الضجة التي أثارها بلبنان.. بوراك أوزجيفيت يُفاجئ الجمهور بشكله قبل الشهرة

بعد الضجة التي أثارها بلبنان.. بوراك أوزجيفيت يُفاجئ الجمهور بشكله قبل الشهرة

عربي

تركيا تُطلق عملية (المخلب 2) شمالي العراق

تركيا تُطلق عملية (المخلب 2) شمالي العراق

السعودية تُوقف مبادرة أثارت جدلاً واسعاً بالمملكة

السعودية تُوقف مبادرة أثارت جدلاً واسعاً بالمملكة

الحكومة اليمنية تُحبط هجوماً واسعاً للحوثيين جنوب الحُديدة

الحكومة اليمنية تُحبط هجوماً واسعاً للحوثيين جنوب الحُديدة

السعودية تبدأ بتطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل

السعودية تبدأ بتطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل