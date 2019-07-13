شؤون فلسطينية

مستعربون يعتقلون شاباً بباب العامود والاحتلال يواصل التضييق على أهالي العيسوية

مستعربون يعتقلون شاباً بباب العامود والاحتلال يواصل التضييق على أهالي العيسوية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت مجموعة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة "المستعربون"، اليوم السبت، شاباً في محيط منطقة "باب العامود" بالقدس.

وأفاد شهود عيان، بأن المستعربين، اعتقلوا الشاب بعد أن انهالوا عليه بالضرب بصورة وحشية.

وفي السياق، واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، التضييق على أهالي بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة.

ونقل موقع وكالة (وفا)، عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً للتفتيش صباح اليوم، بمحيط مسجد الأربعين في العيساوية، وقامت بتفتيش المارة، بالإضافة إلى نصبها حاجزاً آخر على المدخل الشمالي للبلدة.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السادس عشر على التوالي، منذ استشهاد الشاب محمد عبيد، فرض حصار مشدد على البلدة، والتضييق على الاهالي.

وافاد مواطنون من البلدة، بأن سبب تواصل التضييق على الأهالي في العيساوية، هو محاولة سلطات الاحتلال تحويل البلدة إلى ثكنة عسكرية، ولفتح الطريق لمرور المستوطنين عبرها، مثل مرورهم من البلدة القديمة في القدس.

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