السعودية تُوقف مبادرة أثارت جدلاً واسعاً بالمملكة

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رام الله - دنيا الوطن

وجه محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، بإيقاف مبادرة "عينك على الطائف"، بعدما أثارت جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع المحلي.



وقالت صحيفة (عكاظ) السعودية: إن محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وجه بإلغاء وإيقاف مبادرة (عينك على الطائف) لما تضمنته مما يخالف ما تتميز به المحافظة من مميزات عدة لا تُحصر، ووجه بالعمل على إعادة صياغة المبادرة من جديد، بحيث تسلط الضوء على الإيجابيات، وتبرزها وتشجع عليها، وتفهم القائمون ما وقعوا فيه من أخطاء من لغة تعميم، مبررين أنه كان دون قصد إطلاقاً.



بدوره، طالب رئيس الغرفة التجارية بالطائف، ورئيس مجلس الغرف التجارية، سامي العبيدي، القائمين بحذف الفيديو الترويجي للمبادرة من صفحتها على (تويتر)، وقال: "أتمنى حذف الفيديو وإعداد برنامج للمبادرة، يتناسب مع اسمها ويحقق أهدافها".