تركيا تَتَسلم الدفعة الثانية من مكونات منظومة "إس- 400" الروسية

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت، أمس الجمعة، البدء بنقل أول مجموعة من أجزاء منظومة الدفاع الروسية إس 400 إلى القاعدة العسكرية الجوية في أنقرة.





وقالت وزارة الدفاع: "بدأ اليوم الجمعة، نقل أول مجموعة من أجزاء منظومة الدفاع الجوية "إس- 400" الروسية التي اشترتها تركيا؛ لتلبية حاجتها للدفاع الجوي الصاروخي".

رام الله - دنيا الوطنسلمت طائرة روسية، اليوم السبت، الدفعة الثانية من مكونات نظام الدفاع الجوي الروسي "إس- 400" إلى قاعدة جوية تركية.وقالت قناة (إن تي في)، إن الطائرة شوهدت وهي تهبط في قاعدة "مورتد" الجوية، الواقعة على بعد حوالي 20 ميلاً إلى الشمال الغربي من العاصمة التركية.وأضاف البيان، أن "المجموعة الأولى من أجزاء المنظومة، يجري نقلها إلى قاعدة مرتد الجوية في العاصمة التركية أنقرة".وعارضت واشنطن تلك الصفقة، وحاولت الضغط على الحكومة التركية من أجل التراجع عنها، في حين أصرت أنقرة على حقها في الحصول على الصواريخ الروسية.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" وقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات "إف- 35" في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا، وأمهلت أنقرة حتى يوم 31 تموز/ يوليو الجاري، للتراجع عن شراء نظام صواريخ "إس- 400" من روسيا.