شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها الممنهجة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

فقد واصلت جرافات الاحتلال، اليوم أعمال التجريف للبنى التحتية وبناء شقق للمدينة الاستيطانية الثانية في منطقة غرب سلفيت.

وقال المزارع حمد الله صلاح، من قرية مسحة: إن المستوطنين جرفوا أراضٍ واسعة تابعة للمازرعين من قرية مسحة دون إخطارات، وإن أصوات جرافات الاحتلال لا تتوقف ليلاً أو نهاراً خلال علمها في التجريف.

إلى ذلك، أغلقت قوات من شرطة وجنود الاحتلال، اليوم مدخل بلدة كفل حارس الرئيس الشمالي شمال سلفيت.

 وقال شهود عيان: إن إغلاق الحاجز، تسبب بعرقلة حركة المواطنين، ودفع بعض سائقي المركبات للبحث عن طرق بديلة بعيدة عن الحاجز.

 وتتعمد قوات الاحتلال، وضع حواجز طيارة متنقلة على مداخل القرى والبلدات في الضفة الغربية، وإغلاق بوابات القرى والبلدات، بحجج أمنية واهية.

وفي سياق آخر، استولى مستوطنون، أمس الجمعة، على آبار لتجميع المياه في خربة سمرة بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي، عارف دراغمة، إن المستوطنين، استولوا على الآبار، وسرقوا مياهها، ومنعوا الرعاة من الاقتراب منها.

يذكر، أن الرعاة والمواطنين في الأغوار الشمالية، يتعرضون لاعتداءات شبه يومية من المستوطنين، وقوات الاحتلال.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس للكُتاب العرب: زيارتكم تُؤكد أن القضية الفلسطينية الأولى عربياً

الرئيس عباس للكُتاب العرب: زيارتكم تُؤكد أن القضية الفلسطينية الأولى عربياً

إلى أين وصل ملف نتائج الثانوية العامة (الانجاز)؟

إلى أين وصل ملف نتائج الثانوية العامة (الانجاز)؟

قيادي بالشعبية يكشف تفاصيل مقترحات ورسائل مصر بشأن المصالحة والتهدئة

قيادي بالشعبية يكشف تفاصيل مقترحات ورسائل مصر بشأن المصالحة والتهدئة

مستعربون يعتقلون شاباً بباب العامود والاحتلال يواصل التضييق على أهالي العيسوية

مستعربون يعتقلون شاباً بباب العامود والاحتلال يواصل التضييق على أهالي العيسوية

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

أول سفينة أطلقت إسرائيل سراحها &#34;بالية&#34; وصاحبها يُناشد الرئيس: تُعيل 200 أسرة

أول سفينة أطلقت إسرائيل سراحها "بالية" وصاحبها يُناشد الرئيس: تُعيل 200 أسرة

الخارجية: الصمت على جرائم الاحتلال بحق المواطنين العزل جريمة بحد ذاتها

الخارجية: الصمت على جرائم الاحتلال بحق المواطنين العزل جريمة بحد ذاتها

نتنياهو لمصر: جيشي ينتظر الضوء الأخضر لعملية عسكرية بغزة ولن أقبل وساطتكم

نتنياهو لمصر: جيشي ينتظر الضوء الأخضر لعملية عسكرية بغزة ولن أقبل وساطتكم

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس للكُتاب العرب: زيارتكم تُؤكد أن القضية الفلسطينية الأولى عربياً

الرئيس عباس للكُتاب العرب: زيارتكم تُؤكد أن القضية الفلسطينية الأولى عربياً

مستعربون يعتقلون شاباً بباب العامود والاحتلال يواصل التضييق على أهالي العيسوية

مستعربون يعتقلون شاباً بباب العامود والاحتلال يواصل التضييق على أهالي العيسوية

قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

أول سفينة أطلقت إسرائيل سراحها &#34;بالية&#34; وصاحبها يُناشد الرئيس: تُعيل 200 أسرة

أول سفينة أطلقت إسرائيل سراحها "بالية" وصاحبها يُناشد الرئيس: تُعيل 200 أسرة

الخارجية: الصمت على جرائم الاحتلال بحق المواطنين العزل جريمة بحد ذاتها

الخارجية: الصمت على جرائم الاحتلال بحق المواطنين العزل جريمة بحد ذاتها

أسير محرر يُناشد الرئيس بتشكيل لجنة لحل مشاكله الإدارية

أسير محرر يُناشد الرئيس بتشكيل لجنة لحل مشاكله الإدارية

حصاد الأسبوع: شهيد ومقتل مستوطِنة وإصابة خمسة إسرائيليين و70 مواجهة

حصاد الأسبوع: شهيد ومقتل مستوطِنة وإصابة خمسة إسرائيليين و70 مواجهة

منوعات

ظهرت بجامبسوت ضيق وقصير.. هيفا فقدت الكثير من وزنها بسبب المرض

ظهرت بجامبسوت ضيق وقصير.. هيفا فقدت الكثير من وزنها بسبب المرض

أُوقف بسبب إهانة رئيس الجمهورية ونصرالله.. رسالة من باتريك مبارك بعد إطلاق سراحه

أُوقف بسبب إهانة رئيس الجمهورية ونصرالله.. رسالة من باتريك مبارك بعد إطلاق سراحه

مفاجأة.. موت سريديفي ربما كان جريمة قتل

مفاجأة.. موت سريديفي ربما كان جريمة قتل

ضرة أنغام بملابس البحر.. ومتابعون: &#34;في حد يسيب الجمال ده&#34;

ضرة أنغام بملابس البحر.. ومتابعون: "في حد يسيب الجمال ده"

مريم حسين تهاجم نيكي ميناج وتصفها &#34;بالحقيرة&#34;: &#34;الشعب السعودي بيطلقك من زوجك&#34;

مريم حسين تهاجم نيكي ميناج وتصفها "بالحقيرة": "الشعب السعودي بيطلقك من زوجك"

من هي المغنية الأغلى أجراً في العالم؟

من هي المغنية الأغلى أجراً في العالم؟

ريهام سعيد: تمت إزالة أنفي بالكامل واستبداله بآخر من أذنيها

ريهام سعيد: تمت إزالة أنفي بالكامل واستبداله بآخر من أذنيها

بعد إهانته لها بسبب لقبها.. إليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

بعد إهانته لها بسبب لقبها.. إليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

صاحبة الوجه الملائكي.. من هي &#34;مايان السيد&#34; الأكثر بحث على &#34;جوجل&#34;؟

صاحبة الوجه الملائكي.. من هي "مايان السيد" الأكثر بحث على "جوجل"؟

بعد الضجة التي أثارها بلبنان.. بوراك أوزجيفيت يُفاجئ الجمهور بشكله قبل الشهرة

بعد الضجة التي أثارها بلبنان.. بوراك أوزجيفيت يُفاجئ الجمهور بشكله قبل الشهرة

عربي

تركيا تُطلق عملية (المخلب 2) شمالي العراق

تركيا تُطلق عملية (المخلب 2) شمالي العراق

السعودية تُوقف مبادرة أثارت جدلاً واسعاً بالمملكة

السعودية تُوقف مبادرة أثارت جدلاً واسعاً بالمملكة

الحكومة اليمنية تُحبط هجوماً واسعاً للحوثيين جنوب الحُديدة

الحكومة اليمنية تُحبط هجوماً واسعاً للحوثيين جنوب الحُديدة

السعودية تبدأ بتطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل

السعودية تبدأ بتطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل