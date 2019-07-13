طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

وطالبت الوزارة، المواطنين، بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، عن آلية سفر المواطنين الفلسطينيين، عبر معبر رفح البري، ليوم غدٍ الأحد.وأِشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن الأسماء المراد سفرها هي: من الرقم (1)، وحتى الرقم (374) من كشف (7/11)، مشددة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الأرقام التسلسلية في الكشف، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.