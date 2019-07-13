اشتعال النار في طائرة تجسس أمريكية

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة (سبوتنك) الروسية للأنباء، إن النار اشتعلت في طائرة تجسس عسكرية أمريكية من نوع (إي-3 سينتري)، مشيرةً إلى أنها كانت تُحلّق قبل عدة أيام فوق سوريا.



وحسب الوكالة الروسية، فقد شب الحريق، حينما حلقت الطائرة في سماء إحدى الولايات الأمريكية، حيث اضطرت الطائرة إلى الهبوط.







وأشارت (سبوتنك) إلى أنه تبين من صورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أن طاقم الطائرة المكون من خمسة أشخاص غادرها بعد هبوطها.

وأضافت الوكالة: "لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن عن مدى الدمار، الذي أصاب الطائرة، ووفق معلومات غير مؤكدة، اشتعلت النار في مكان وجود الرادار على متن الطائرة".