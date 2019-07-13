شؤون فلسطينية

الخارجية: الصمت على جرائم الاحتلال بحق المواطنين العزل جريمة بحد ذاتها

الخارجية: الصمت على جرائم الاحتلال بحق المواطنين العزل جريمة بحد ذاتها
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المواطنين المشاركين في مسيرات العودة في قطاع غزة، والتي أدت أمس إلى إصابة 44 مواطناً من بينها 22 إصابة بالرصاص الحي، واستشهاد عشرات المدنيين العزل من بينهم الأطفال والنساء والشيوخ والمقعدون والمسعفون.

واستنكرت الوزارة بشدة، إطلاق قوات الاحتلال رصاص "الدمدم" على الطفل عبد الرحمن اشتيوي (9 سنوات) في بلدة كفر قدوم، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، الأمر الذي يؤكد أن جنود الاحتلال وضباطه، تحولوا إلى آلات متحركة لقتل الفلسطينيين، ذلك كله بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي والعسكري والأمني في دولة الاحتلال.

وحذرت الوزارة من مغبة التعامل مع جرائم الاحتلال والقتل والإعدام خارج القانون، كأمور اعتيادية، وكأنها باتت مألوفة في نظر المجتمع الدولي.

ورأت أن صمت المجتمع الدولي والمنظمات القانونية والإنسانية الأممية المختصة، بات يشكل غطاء تستظل به سلطات الاحتلال للتمادي في جرائمها وعدوانها المتواصل ضد أبناء شعبنا العزل، مطالبة المنظمات والمجالس الأممية، برفع صوتها عالياً وتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية الدولية لشعبنا، والجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال، ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وصولاً إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

أخبار ذات صلة

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

أول سفينة أطلقت إسرائيل سراحها &#34;بالية&#34; وصاحبها يُناشد الرئيس: تُعيل 200 أسرة

أول سفينة أطلقت إسرائيل سراحها "بالية" وصاحبها يُناشد الرئيس: تُعيل 200 أسرة

نتنياهو لمصر: جيشي ينتظر الضوء الأخضر لعملية عسكرية بغزة ولن أقبل وساطتكم

نتنياهو لمصر: جيشي ينتظر الضوء الأخضر لعملية عسكرية بغزة ولن أقبل وساطتكم

تُناقش التعامل مع حماس والجهاد ومن 60 صفحة.. كشف تفاصيل جديدة حول (صفقة القرن)

تُناقش التعامل مع حماس والجهاد ومن 60 صفحة.. كشف تفاصيل جديدة حول (صفقة القرن)

أسير محرر يُناشد الرئيس بتشكيل لجنة لحل مشاكله الإدارية

أسير محرر يُناشد الرئيس بتشكيل لجنة لحل مشاكله الإدارية

ماذا جاء في اجتماع هنية بالوفد الامني المصري اليوم السبت؟

ماذا جاء في اجتماع هنية بالوفد الامني المصري اليوم السبت؟

حاملاً رد حماس بالمصالحة.. الوفد الأمني المصري يلتقي الرئيس عباس ظهراً

حاملاً رد حماس بالمصالحة.. الوفد الأمني المصري يلتقي الرئيس عباس ظهراً

حصاد الأسبوع: شهيد ومقتل مستوطِنة وإصابة خمسة إسرائيليين و70 مواجهة

حصاد الأسبوع: شهيد ومقتل مستوطِنة وإصابة خمسة إسرائيليين و70 مواجهة

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

أول سفينة أطلقت إسرائيل سراحها &#34;بالية&#34; وصاحبها يُناشد الرئيس: تُعيل 200 أسرة

أول سفينة أطلقت إسرائيل سراحها "بالية" وصاحبها يُناشد الرئيس: تُعيل 200 أسرة

الخارجية: الصمت على جرائم الاحتلال بحق المواطنين العزل جريمة بحد ذاتها

الخارجية: الصمت على جرائم الاحتلال بحق المواطنين العزل جريمة بحد ذاتها

أسير محرر يُناشد الرئيس بتشكيل لجنة لحل مشاكله الإدارية

أسير محرر يُناشد الرئيس بتشكيل لجنة لحل مشاكله الإدارية

حصاد الأسبوع: شهيد ومقتل مستوطِنة وإصابة خمسة إسرائيليين و70 مواجهة

حصاد الأسبوع: شهيد ومقتل مستوطِنة وإصابة خمسة إسرائيليين و70 مواجهة

تقرير: نتنياهو يتحدى القانون الدولي ويزور التاريخ ويخترع وطنا للمستوطنين الغزاة بالضفة

تقرير: نتنياهو يتحدى القانون الدولي ويزور التاريخ ويخترع وطنا للمستوطنين الغزاة بالضفة

افتتاح مراكز الاقتراع للانتخابات المحلية الإعادة في سبع هيئات

افتتاح مراكز الاقتراع للانتخابات المحلية الإعادة في سبع هيئات

قيادي بفتح: الجانب المصري صادق في تحقيق المصالحة عكس حماس

قيادي بفتح: الجانب المصري صادق في تحقيق المصالحة عكس حماس

منوعات

ضرة أنغام بملابس البحر.. ومتابعون: &#34;في حد يسيب الجمال ده&#34;

ضرة أنغام بملابس البحر.. ومتابعون: "في حد يسيب الجمال ده"

مريم حسين تهاجم نيكي ميناج وتصفها &#34;بالحقيرة&#34;: &#34;الشعب السعودي بيطلقك من زوجك&#34;

مريم حسين تهاجم نيكي ميناج وتصفها "بالحقيرة": "الشعب السعودي بيطلقك من زوجك"

من هي المغنية الأغلى أجراً في العالم؟

من هي المغنية الأغلى أجراً في العالم؟

ريهام سعيد: تمت إزالة أنفي بالكامل واستبداله بآخر من أذنيها

ريهام سعيد: تمت إزالة أنفي بالكامل واستبداله بآخر من أذنيها

بعد إهانته لها بسبب لقبها.. إليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

بعد إهانته لها بسبب لقبها.. إليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

صاحبة الوجه الملائكي.. من هي &#34;مايان السيد&#34; الأكثر بحث على &#34;جوجل&#34;؟

صاحبة الوجه الملائكي.. من هي "مايان السيد" الأكثر بحث على "جوجل"؟

بعد الضجة التي أثارها بلبنان.. بوراك أوزجيفيت يُفاجئ الجمهور بشكله قبل الشهرة

بعد الضجة التي أثارها بلبنان.. بوراك أوزجيفيت يُفاجئ الجمهور بشكله قبل الشهرة

علاء زلزلي من الحدود: لن نرضى إلّا بالنصر لفلسطين والجولان

علاء زلزلي من الحدود: لن نرضى إلّا بالنصر لفلسطين والجولان

بعدما صدم الجمهور بوفاته.. هذه الصورة الأخيرة لتومي عمران

بعدما صدم الجمهور بوفاته.. هذه الصورة الأخيرة لتومي عمران

بعد 18 عامًا.. رانيا يوسف مع مصطفى شعبان من جديد

بعد 18 عامًا.. رانيا يوسف مع مصطفى شعبان من جديد

عربي

الحكومة اليمنية تُحبط هجوماً واسعاً للحوثيين جنوب الحُديدة

الحكومة اليمنية تُحبط هجوماً واسعاً للحوثيين جنوب الحُديدة

السعودية تبدأ بتطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل

السعودية تبدأ بتطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل

انتحار جزائري أربعيني على طريقة البوعزيزي التونسي

انتحار جزائري أربعيني على طريقة البوعزيزي التونسي

الكويت: ضبط خلية إرهابية إخوانية هاربة من مصر

الكويت: ضبط خلية إرهابية إخوانية هاربة من مصر