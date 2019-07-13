شؤون فلسطينية

أسير محرر يُناشد الرئيس بتشكيل لجنة لحل مشاكله الإدارية

أسير محرر يُناشد الرئيس بتشكيل لجنة لحل مشاكله الإدارية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ناشد الأسير المحرر معين عبد المالك محمد عطا الله (55 عاماً)، الرئيس عباس، بتشكيل لجنة لحل مشاكله الإدارية، بعدما طرق جميع الأبواب دون فائدة.

يقول عطا الله لـ"دنيا الوطن": "تم إطلاق سراحي في صفقة وفاء الأحرار، وكنت على قيد عملي، ويُفترض أن أحصل على رتبة عميد من عام 2011، ولكني لم أحصل عليها".

وأضاف: "في شهر تموز/يوليو عام 2017، تقاعدت على رتبة عقيد رغم أنه بقي لي 3 أشهر لأحصل على رتبة عميد، ولجأت إلى العديد من المسؤولين دون جدوى".

ويُطالب عطا الله الرئيس عباس بالعمل على حل مشكلته، ووضعه على القيد أسوة بزملائه الأسرى الذين تفرغوا من جديد بينما هو لا، لأنه أساساً كان على القيد.

للتواصل:

0597107060

أو

0599144345

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