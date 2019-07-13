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ماذا جاء في اجتماع هنية بالوفد الامني المصري اليوم السبت؟

ماذا جاء في اجتماع هنية بالوفد الامني المصري اليوم السبت؟
رام الله - دنيا الوطن
عقد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، وعدد من قيادات الحركة، صباح اليوم السبت، لقاءً ثنائيا بالوفد الأمني المصري برئاسة اللواء أيمن بديع وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية.

وأفاد اعلام مكتب هنية، أن اللقاء اليوم، جاء استكمالا للاجتماعات التي عقدت أمس، لافتا إلى أنه تم استكمال مناقشة المباحثات الخاصة بالعلاقات الثنائية بين الطرفين.

وأشار إلى أن هنية بحث مع الوفد، القضايا المشتركة بينهما بما في ذلك آخر تطورات ملف الوحدة الفلسطينية و تطورات ملف التفاهمات مع الاحتلال.

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