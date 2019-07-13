شؤون فلسطينية

حاملاً رد حماس بالمصالحة.. الوفد الأمني المصري يلتقي الرئيس عباس ظهراً

حاملاً رد حماس بالمصالحة.. الوفد الأمني المصري يلتقي الرئيس عباس ظهراً
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكد عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، عبد الله عبد الله، أن الوفد الأمني المصري، الذي غادر قطاع غزة، اليوم السبت، سيلتقي ظهراً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس بمدينة رام الله.

وأوضح عبد الله، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الوفد الأمني المصري، ناقش مع قيادة فتح الخميس الماضي، ملف المصالحة الفلسطينية، وأبلغ الحركة، أنه سيتوجه لتل أبيب وغزة لبحث عدة ملفات، ثم العودة للقاء الرئيس عباس.

وأضاف عبد الله: "الرئيس عباس سيبحث مع الوفد الأمني المصري، رد حركة حماس، بشأن ملف المصالحة الفلسطينية وتطبيق اتفاق 2017، المجمع عليه فلسطينياً"، لافتاً إلى أن (أبو مازن) طلب من حركة (حماس) ورئيس مكتبها السياسي التزاماً بتطبيق الاتفاق.

وتابع عبد الله: "الرئيس عباس، أبلغ الوفد الأمني المصري استعداد الحكومة الفلسطينية للتوجه فوراً لقطاع غزة في حال أكدت حركة حماس التزامها بالاتفاق، والعمل على تنفيذه في القطاع، وتمكين الحكومة".

وأشار القيادي الفتحاوي، إلى أن الرئيس عباس، يدعم فكرة تنفيذ اتفاق القاهرة 2017 من النقطة التي توقف عندها وبشكل تدريجي، مشيراً إلى أن البداية، يجب أن تكون بإعادة تسليم معابر القطاع.

واستطرد: "اتفاق القاهرة 2017 يحظى بموافقة جميع الفصائل الفلسطينية، كما أنه محل إجماع وطني، ووافقت عليه حماس، واليوم الوفد الأمني المصري، سيحمل للرئيس عباس رداً من حركة حماس على ملف المصالحة".

يذكر، أن الوفد الأمني المصري، غادر قطاع غزة، اليوم السبت، متوجهاً إلى رام الله، وذلك بعد لقائه قيادة حماس والفصائل الفلسطينية، حيث بحث ملفي التهدئة والمصالحة.

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