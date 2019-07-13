حصاد الأسبوع: شهيد ومقتل مستوطِنة وإصابة خمسة إسرائيليين و70 مواجهة

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رام الله - دنيا الوطن

شهد حصاد الأسبوع الماضي، استشهاد فلسطيني، وإصابة عشرات الشبان الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، فيما قتلت مستوطنة متأثرة بجراحها، وأصيب 5 إسرائيليين آخرين بعملية دهس، ليشهد الأسبوع على 70 مواجهة مع الاحتلال، تخللها تفجير عبوات ناسفة محلية الصنع في مناطق مختلفة من الضفة والداخل المحتل.



,أمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينيةk عن إصابة 35 فلسطينياً بالرصاص الحي والمطاطي وعشرات حالات الاختناق والكسور في الضفة وغزة، في وقت ألقى شبان فلسطينيون عدة زجاجات حارقة شرقي جباليا، شمال مدينة غزة، وشرقي مخيم البريج، وشرقي خانيونس، وشرقي رفح، وعلى مستوطنتي (حشمونئيم)، و(كريات أربع)، وذلك ضمن حوالي 12 مواجهة، تخللها تفجير عبوات ناسفة في مدخل مدينة نابلس.



ويوم الخميس، استشهد المجاهد القسامي محمود أحمد الأدهم (28عامًا) برصاص الاحتلال شرقي بيت حانون، فيما أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص المطاطي في الضفة الغربية، كما تم رصد اندلاع 15 مواجهة مع قوات الاحتلال، تضمنت تفجير عبوة ناسفة في أشكول، وتخللها إلقاء زجاجات حارقة على مستوطنات (ناحل عوز، وبيت إيل، وكرمي تسور).



أما يوم الأربعاء، فقد ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة تجاه مركبات وجنود الاحتلال في مستوطنة (عطروت)، وأحصيت 7 مواجهات بين فلسطينيين، وجنود الاحتلال في الضفة وغزة.



وفي منتصف الأسبوع، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي في الضفة الغربية، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة على حاجز سالم، الطريق الاستيطاني رقم 5، العيساوية، سلوان، وعلى مستوطنات (كيسوفيم، وحوف أشكلون، وأشكول)، وذلك ضمن 12 مواجهة.



ويوم الإثنين الماضي، أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال وعدد من حالات الاختناق في الضفة الغربية، ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة صوب الاحتلال في سلوان، ومخيم شعفاط، وذلك ضمن 11 مواجهة.



ويوم الأحد، أعلنت نجمة داوود الحمراء، التابعة للاحتلال عن مقتل مستوطنة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها نتيجة قصف المقاومة لعسقلان في أيار/ مايو الماضي، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة على سلوان، الزوية، ومستوطنة (نيكوديم)، حيث أحصيت 8 مواجهات في ذلك اليوم.



وأما يوم السبت، فقد أصيب 5 من جنود الاحتلال في عملية دهس بقرية حزما شرقي القدس، وقد تم اعتقال المنفذ فادي عدوان من قبل قوات الاحتلال، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة في جبل المكبر، وأحصيت 5 مواجهات، تخللها تفجير عبوة ناسفة في أبو ديس، ومسجد بلال معسكر "قبة راحيل".