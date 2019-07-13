الوفد الأمني المصري يُغادر قطاع غزة عبر معبر (إيرز)

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رام الله - دنيا الوطن

غادر الوفد الأمني المصري، اليوم السبت، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة.



ويذكر، أن الوفد الأمني المصري، برئاسة أيمن بديع، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية، واللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في الجهاز، قد وصل إلى قطاع غزة أمس الجمعة، عبر معبر إيرز.



وقد التقى الوفد، قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والفصائل الفلسطينية، وبحث معهم عدة ملفات على رأسها المصالحة الفلسطينية، وتفاهمات التهدئة.