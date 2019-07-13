إصابة طفل بجروح خطيرة بعد انفجار جسم مشبوه وسط قطاع غزة
خاص دنيا الوطن
أفاد كمال خطاب، مدير مستشفى شهداء الأقصى، بوصول إصابة خطيرة لطفل (12 عاماً)، اليوم السبت، إلى المستشفى، بعد إصابته إثر انفجار جسم مشبوه بمخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأشار خطاب في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الطفل كان مصاباً بشظايا في جميع أنحاء جسده، لافتاً إلى أنه تم إدخاله إلى غرفة العمليات بشكل عاجل.
وشهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.
أفاد كمال خطاب، مدير مستشفى شهداء الأقصى، بوصول إصابة خطيرة لطفل (12 عاماً)، اليوم السبت، إلى المستشفى، بعد إصابته إثر انفجار جسم مشبوه بمخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأشار خطاب في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الطفل كان مصاباً بشظايا في جميع أنحاء جسده، لافتاً إلى أنه تم إدخاله إلى غرفة العمليات بشكل عاجل.
وشهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.
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