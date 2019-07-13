سلطة جودة البيئة: تَحسّنُ نَوعي على جودة مياه شواطئ محافظات غزة



وثمنت سلطة جودة البيئة، هذه الجهود، داعية كافة الأطراف ذات العلاقة لمواصلة واستمرار جهودها نحو شاطئ آمن ونظيف في كامل محافظات غزة، مؤكدة على استمرار وتواصل جهودها في مراقبة وحماية البيئة الفلسطينية، وخصوصاً جودة مياه الشاطئ.

رام الله - دنيا الوطنأفادت سلطة جودة البيئة في قطاع غزة، بحدوث تحسن نوعي ومهم في جودة مياه شواطئ محافظات غزة، وخصوصاً في مدينة غزة وشمال وجنوب القطاع.وأشارت جودة البيئة في تصريح لها، إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة لربط كامل منظومة ضخ ومعالجة مياه الصرف الصحي في المحافظات المذكورة بخطوط كهرباء مستمرة ومنتظمة، ما سمح بعدم تصريف المياه العادمة الخام إلى الشاطئ، وبمعالجتها في محطات المعالجة قبل تصريفها.وبينت، أن هذا الربط تحقق نتيجة لتضافر جهود جهات الاختصاص من شركة توزيع الكهرباء، ووزارة الحكم المحلي، والبلديات، ومصلحة مياه بلديات الساحل.