الفيدرالية الأمريكية تُغَرّم (فيسبوك) خمسة مليارات دولار

رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (الحرة): إن المفوضية الفيدرالية الأميركية للتجارة، غرمت شركة (فيسبوك) خمسة مليارات دولار، بسبب انتهاك الخصوصية.





وحسب القناة، فقد حققت المفوضية في ادعاءات الاستخدام غير المناسب، ومشاركة معلومات 87 مليون مستخدم مع شركة الاستشارات السياسية البريطانية، وتجميع البيانات "كامبريدج أناليتيكا".



وأشارت القناة، إلى أنه لا يزال قرار التسوية، يحتاج إلى تصديق وزارة العدل، لافتةً إلى أنه قد يكون الإعلان النهائي، مطلع الأسبوع المقبل.

وارتفعت أسهم (فيسبوك) بعد نشر الخبر في صحيفة (وول ستريت جورنال) في وقت سابق الجمعة، حيث أغلق المؤشر على زيادة بنسبة 1.8%، حيث كانت (فيسبوك، قد أعلنت في وقت سابق هذا العام عن تخصيص ثلاثة مليارات دولار لدفعها كغرامة، في حين قالت: إنها تتوقع العقوبة، أن تكون غرامة ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.ورفضت المفوضية الفيدرالية الأميركية التعقيب، كما أنه من المتوقع، أن تتضمن التسوية قيوداً حكومية أخرى حول كيفية تعامل (فيسبوك) مع خصوصية المستخدمين.