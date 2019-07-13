نافذ عزام: سَنَرُد بقسوة إذا ارتكب الاحتلال حماقة.. والحرب لن تكون نزهة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أن تهديدات قادة الاحتلال بالحرب على قطاع غزة، لا تخيف المقاومة، متوعداً بردٍ حازمٍ وقاسٍ إذا ما ارتكب الاحتلال أي حماقة تجاه القطاع.



وقال عزام في تصريحات له: "الحرب على قطاع غزة لن تكون نزهة، وستكون مكلفة جداً للاحتلال، والمقاومة باتت تمتلك أدوات وأساليب، تجعل الاحتلال يندم على ارتكاب أي حماقة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



وأضاف: "المقاومة الفلسطينية لا تسعى لحرب مع الاحتلال، ولكن من حقها أن تدافع عن شعبنا ومقدساته وثوابته، وإذا ما فرضت عليها أي مواجهة، ستخوضها بكل بسالة، وفق محددات المصلحة الوطنية".