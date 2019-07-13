عاجل

  • (يديعوت): لم يسمع أي انفجارات في (ناحل عوز) ربما إنذار كاذب

  • الإعلام الإسرائيلي: صفارات الإنذار تنطلق في ناحال عوز

  • صافرات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

عربي

الحكومة اليمنية تُحبط هجوماً واسعاً للحوثيين جنوب الحُديدة

الحكومة اليمنية تُحبط هجوماً واسعاً للحوثيين جنوب الحُديدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القوات التابعة للحكومة اليمنية، صد هجوم لجماعة أنصار الله الحوثية، في محافظة الحُديدة غرب اليمن، التي تشهد هدنة أممية منذ 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابع للحكومة: إن الحوثيين شنوا هجوماً واسعاً بأسلحة ثقيلة ومتوسطة وقذائف مدفعية وصاروخية على مواقع القوات المشتركة شمال مدينة التحيتا جنوب الحديدة، انطلاقاً من المزارع الواقعة بين مديرية زبيد ومدينة التحيتا"​​​، وفق (روسيا اليوم).

وأكد المركز، صد هجوم الحوثيين، عقب اشتباكات عنيفة، وتكبيدهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح، لافتاً إلى قصف المقاتلين الحوثيين مواقع شرق مدينة حيس جنوب شرقي الحديدة، بقذائف الهاون عيار 120 والهاوزر، بالتزامن مع استهدافهم مواقع أخرى شمال مديرية حيس بالأسلحة المتوسطة.

بالمقابل ذكرت قناة (المسيرة) الناطقة باسم (أنصار الله)، أن القوات التابعة للحكومة الشرعية، قصفت بأكثر من 100 قذيفة مناطق الفازة والجبلية بمديرية التحيتا والجاح بمديرية بيت الفقيه خلال الساعات الماضية، كما استهدفت سيتي ماكس، ومدينة الشباب في شارع الـ 90 بالرشاشات المتوسطة.

وأضافت أن القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، استهدفت بأكثر من 58 قذيفة مدفعية مزارع وممتلكات شمال وشرق مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة.

أخبار ذات صلة

بعد انتقادها لحماس.. ملكة جمال العراق السابقة تدعم (صفقة القرن)

بعد انتقادها لحماس.. ملكة جمال العراق السابقة تدعم (صفقة القرن)

السعودية تبدأ بتطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل

السعودية تبدأ بتطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل

انتحار جزائري أربعيني على طريقة البوعزيزي التونسي

انتحار جزائري أربعيني على طريقة البوعزيزي التونسي

الكويت: ضبط خلية إرهابية إخوانية هاربة من مصر

الكويت: ضبط خلية إرهابية إخوانية هاربة من مصر

هزة أرضية تضرب مناطق عدة في القاهرة

هزة أرضية تضرب مناطق عدة في القاهرة

دول عربية تُؤيد إجراءات الصين ضد المسلمين الأويغور

دول عربية تُؤيد إجراءات الصين ضد المسلمين الأويغور

شاهد: إسرائيل ترد على حسن نصر الله بـ &#34;سخرية لاذعة&#34;

شاهد: إسرائيل ترد على حسن نصر الله بـ "سخرية لاذعة"

نصر الله: المقاومة قادرة على استهداف كل إسرائيل حتى إيلات.. وسأصلي بالقدس

نصر الله: المقاومة قادرة على استهداف كل إسرائيل حتى إيلات.. وسأصلي بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

قيادي بفتح: الجانب المصري صادق في تحقيق المصالحة عكس حماس

قيادي بفتح: الجانب المصري صادق في تحقيق المصالحة عكس حماس

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شقيقين في بحر رفح وتُصادر مركبهما

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شقيقين في بحر رفح وتُصادر مركبهما

الحكومة تدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الحكومة تدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

هكذا جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

هكذا جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

طقس السبت: انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية

طقس السبت: انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية

وزيرة الصحة: استهداف إسرائيل للأطفال إمعانٌ في الإجرام

وزيرة الصحة: استهداف إسرائيل للأطفال إمعانٌ في الإجرام

إعلام الاحتلال: سقوط صاروخيْن على (أشكول) و(عسقلان) أُطلقا من غزة

إعلام الاحتلال: سقوط صاروخيْن على (أشكول) و(عسقلان) أُطلقا من غزة

ماذا ناقش اليوم الثاني من اجتماعات المجلس الاستشاري لحركة &#34;فتح&#34;؟

ماذا ناقش اليوم الثاني من اجتماعات المجلس الاستشاري لحركة "فتح"؟

منوعات

ضرة أنغام بملابس البحر.. ومتابعون: &#34;في حد يسيب الجمال ده&#34;

ضرة أنغام بملابس البحر.. ومتابعون: "في حد يسيب الجمال ده"

مريم حسين تهاجم نيكي ميناج وتصفها &#34;بالحقيرة&#34;: &#34;الشعب السعودي بيطلقك من زوجك&#34;

مريم حسين تهاجم نيكي ميناج وتصفها "بالحقيرة": "الشعب السعودي بيطلقك من زوجك"

من هي المغنية الأغلى أجراً في العالم؟

من هي المغنية الأغلى أجراً في العالم؟

ريهام سعيد: تمت إزالة أنفي بالكامل واستبداله بآخر من أذنيها

ريهام سعيد: تمت إزالة أنفي بالكامل واستبداله بآخر من أذنيها

بعد إهانته لها بسبب لقبها.. إليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

بعد إهانته لها بسبب لقبها.. إليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

صاحبة الوجه الملائكي.. من هي &#34;مايان السيد&#34; الأكثر بحث على &#34;جوجل&#34;؟

صاحبة الوجه الملائكي.. من هي "مايان السيد" الأكثر بحث على "جوجل"؟

بعد الضجة التي أثارها بلبنان.. بوراك أوزجيفيت يُفاجئ الجمهور بشكله قبل الشهرة

بعد الضجة التي أثارها بلبنان.. بوراك أوزجيفيت يُفاجئ الجمهور بشكله قبل الشهرة

علاء زلزلي من الحدود: لن نرضى إلّا بالنصر لفلسطين والجولان

علاء زلزلي من الحدود: لن نرضى إلّا بالنصر لفلسطين والجولان

بعدما صدم الجمهور بوفاته.. هذه الصورة الأخيرة لتومي عمران

بعدما صدم الجمهور بوفاته.. هذه الصورة الأخيرة لتومي عمران

بعد 18 عامًا.. رانيا يوسف مع مصطفى شعبان من جديد

بعد 18 عامًا.. رانيا يوسف مع مصطفى شعبان من جديد

عربي

الحكومة اليمنية تُحبط هجوماً واسعاً للحوثيين جنوب الحُديدة

الحكومة اليمنية تُحبط هجوماً واسعاً للحوثيين جنوب الحُديدة

السعودية تبدأ بتطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل

السعودية تبدأ بتطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل

انتحار جزائري أربعيني على طريقة البوعزيزي التونسي

انتحار جزائري أربعيني على طريقة البوعزيزي التونسي

الكويت: ضبط خلية إرهابية إخوانية هاربة من مصر

الكويت: ضبط خلية إرهابية إخوانية هاربة من مصر