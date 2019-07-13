بعد انتقادها لحماس.. ملكة جمال العراق السابقة تدعم (صفقة القرن)

وادعت أنها "تحصلت على دعم من الشارعين العراقي والفلسطيني تجاه تأييدها للصفقة"، مبينةً أن "العراقيين يشكون من الفصائل المسلحة، ويقولون إن تلك الفصائل، هي التي دمرت البلد".

يذكر أن عيدان، دافعت بشدّة عن إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان، وادعت أن حكومة بلادها، لم تدعمها بعد تلقيها تهديدات بالقتل، بسبب صورة جمعتها مع ملكة جمال إسرائيل.

وتابعت: "لماذا لم يتحدثوا أبداً عن أن منظمة حماس الإرهابية التي أطلقت أكثر من 700 صاروخ على المدنيين الإسرائيليين في عطلة أسبوع واحدة، حماس استخدمت الفلسطينيين في غزة كدروع بشرية؟"، وفق قولها.

رام الله - دنيا الوطنأكدت ملكة جمال العراق السابقة، سارة عيدان، دعمها خطة السلام الأمريكية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي يُطلق عليها (صفقة القرن)، منتقدةً قوات الحشد الشعبي التي أسمتها بـ "الفصائل المسلحة" وتحدثت عن شكوى العراقيين من سطوتها.وقالت، عيدان، لقناة (الحرة) الأمريكية: "لم أندم على ما قلته في دعم صفقة القرن، ولا أعلم لماذا هذه الحساسية تجاه القضية، أنا كل الذي تكلمت عنه إنني دعمت "صفقة القرن" ويتعين أن يكون هناك حل سلمي بين إسرائيل وفلسطين".وأضافت عيدان: "هل ترضى تلك الجهات السياسية العراقية التي تنقدني أن تكون هناك حرب بين إسرائيل وفلسطين للأبد، وهل هذا هو الحل؟".كما انتقدت سارة التي مثلت العراق سابقاً في مسابقة ملكة جمال الكون، الدول العربية على انتقادها إسرائيل، وقالت إن العداء للدولة اليهودية متجذر في معاداة السامية.وردت عيدان على الانتقادات قائلة: إن الصورة تبعث برسالة سلام، ثم قامت في العام الماضي بزيارة إسرائيل، مضيفةً: "طلب مني إزالتها، وأجبرت على التنديد بالسياسات الإسرائيلية، لقد تلقيت تهديدات بالموت، منذ ذلك الحين لم أعد قادرة على العودة إلى وطني، لماذا فشلت الحكومة العراقية بالتنديد بالتهديدات، أو السماح لي بحرية التعبير".وأضافت عيدان، أن الصراع العربي الإسرائيلي ليس مبنياً على خلافات سياسية حقيقية، وإنما "متجذر بعمق في أنظمة معتقدات معادية للسامية، تدرس في الدول الإسلامية، وأن الكراهية والتعصب، يعززهما إعلام منحاز".