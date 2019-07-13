كتلة هوائية إفريقية حارة تضرب الأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أعلن موقع طقس العرب، أن بلاد الشام، ستتأثر يوم الأربعاء المقبل، بكتلة هوائية حارة، تكون مصدرها القارة الأفريقية.



وعما إذا كانت فلسطين، ستتأثر بالكتلة، أكد أيمن المصري، مدير موقع طقس فلسطين، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن الأراضي الفلسطينية، ستتأثر بهذه الكتلة وبشكل كبير، لافتاً إلى أن ذروتها ستكون يوم الأربعاء، وتنحسر الخميس.



وبين المصري، أن درجات الحرارة، خلال الكتلة، ستكون أعلى من معدلاتها السنوية بسبع درجات مئوية، منوهاً إلى أن الأجواء، ستكون حارة جداً، وتحديدا يوم الأربعاء، وتقل يوم الخميس.



وأشار إلى أن درجات الحرارة، ستصل في القدس إلى أكثر من 35 درجة مئوية، اما في غزة فتصل إلى 39 أو 40 درجة، أما في الأغوار تصل إلى 45 درجة مئوية.