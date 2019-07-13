الكويت: ضبط خلية إرهابية إخوانية هاربة من مصر

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الداخلية الكويتية، أن وزارة الداخلية، ضبطت، أمس الجمعة، خلية (إرهابية) تتبع لتنظيم الإخوان المسلمين، قد صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري، وصلت إلى 15 عاماً.وقالت الداخلية الكويتية: قامت تلك الخلية بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية، متخذين من الكويت مقراً لهم.وأضاف البيان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، "رصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلية، وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة".وتابع البيان: وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات ارهابية، وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، ولاتزال التحقيقات جاريه للكشف عن من مكنهم من التواري، وساهم بالتستر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم.وحذت داخلية الكويت، بأنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه او ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.