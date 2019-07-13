الشيوخ الأمريكي يدعو لمعاقبة تركيا بسبب "إس- 400"

دعا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، إلى فرض عقوبات على تركيا على خلفية بدء توريد منظومات "إس- 400" الروسية المضادة للجو لأنقرة.





وجاء في بيان وقعه أربعة سيناتورات: "ندعو الرئيس ترامب إلى فرض العقوبات بصورة كاملة، وفقاً لقانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات"، وفق (روسيا اليوم).







وأوضح السيناتورات أنهم يناشدون وزارة الدفاع وقف مشاركة تركيا في برنامج تصنيع مقاتلات "إف- 35" من الجيل الخامس، بعد تجميد توريدات هذه الطائرات لأنقرة سابقاً.

رام الله - دنيا الوطنووقع البيان، كل من رئيس لجنة مجلس الشيوخ لشؤون القوات المسلحة، الجمهوري جيم إينهوف، وكبير ديمقراطيي اللجنة، جيك ريد، ورئيس لجنة الشؤون الدولية، الجمهوري جيم ريش، وكبير ديمقراطييها، بوب مينينديز.ووصف السيناتورات الأربعة في بيانهم اقتناء تركيا منظومات "إس- 400" بأنه "دليل مقلق على التقارب مع روسيا في عهد بوتين، وتهديد لبرنامج إف- 35".وقالوا: إن تركيا تُعد شريكاً مهماً لواشنطن في حلف الناتو، معربين عن أملهم في "أن تتجاوز العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وتركيا هذا الفتور"، لكنهم أشاروا إلى استحالة تعزيز التعاون بين البلدين "ما دام الرئيس أردوغان متمسكا بتعميق العلاقات مع فلاديمير بوتين، على حساب ازدهار تركيا الاقتصادي وأمن حلفائها في الناتو".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية، بدء توريد الأجزاء الأولى من منظومة "إس- 400" الروسية لأنقرة، وأكدت المصلحة الفدرالية الروسية الخاصة بالتعاون العسكري التقني لاحقاً صحة هذا الخبر.