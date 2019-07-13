قيادي بفتح: الجانب المصري صادق في تحقيق المصالحة عكس حماس

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) جمال محيسن: إن "هناك معادلات في المنطقة، تدفع حركة حماس؛ لمحاولة عدم إنجاح الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية".



وأوضح محيسن أن "الجانب المصري صادق في تحقيق المصالحة، لكن ليس هناك تجاوب من حماس التي تتلقى التعليمات من الخارج ولا ترغب في نجاح هذا الجهد".



يتبع..