شاهد: زعيم كوريا الشمالية ينام أمام الجنرالات العسكرية

رام الله - دنيا الوطنالتقطت الكاميرات الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وهو غارق في النوم، خلال خطبة أحد الجنرالات.ووفق فيديو نشرته قناة (روسيا اليوم)، فقد ظهر كيم وهو يغط في النوم تدريجياً، خلال خطبة حماسية، في الذكرى الـ 25 لوفاة جده كيم إل سونغ، أثناء مناسبة عقدت في بيونغ يانغ.وأظهر الفيديو، كيم جونغ أون، وهو يستيقظ فجأة من نومه خلال الخطبة، على صوت تصفيق الجماهير، ليبدأ بالتصفيق مع الحشد، مخالفاً العادات الكورية، التي تنص على أن يبدأ الزعيم بالتصفيق أولاً.يشار إلى أن النوم في "الأوقات غير المناسبة"، و"عدم التصفيق في المناسبات رفيعة المستوى"، يصنف جريمة في كوريا الشمالية، قد تصل عقوبتها للإعدام، وفقاً لصحيفة (ميرور).وقالت الصحيفة: إن كيم، سبق أن أعدم جنرالاً، بعد استغراقه في النوم خلال مناسبة عسكرية.