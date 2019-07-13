عربي

هزة أرضية تضرب مناطق عدة في القاهرة

هزة أرضية تضرب مناطق عدة في القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
قال المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر: "إن هزة أرضية بقوة 2.7 ريختر سجلت في محافظة القاهرة، في تمام الساعة 11 و37 دقيقة مساءً".

وأضاف: "إن موقع الهزة الأرضية على دائرة عرض 29.9 وخط طول 31.4 شرق المقطم، وشعر بها سكان المقطم وزهراء المعادي والمعادي وشمال شرق القاهرة مثل التجمع ومدينة نصر"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأشار إلى أن الهزة ضعيفة جداً، ووقعت دون أي خسائر، لافتاً إلى أن مركز الزلزال الذي سجلته الأجهزة يقع شرق المقطم، ولهذا شعر بها سكان المقطم والمعادي وشمال شرق القاهرة.

أخبار ذات صلة

انتحار جزائري أربعيني على طريقة البوعزيزي التونسي

انتحار جزائري أربعيني على طريقة البوعزيزي التونسي

الكويت: ضبط خلية إرهابية إخوانية هاربة من مصر

الكويت: ضبط خلية إرهابية إخوانية هاربة من مصر

دول عربية تُؤيد إجراءات الصين ضد المسلمين الأويغور

دول عربية تُؤيد إجراءات الصين ضد المسلمين الأويغور

شاهد: إسرائيل ترد على حسن نصر الله بـ &#34;سخرية لاذعة&#34;

شاهد: إسرائيل ترد على حسن نصر الله بـ "سخرية لاذعة"

نصر الله: المقاومة قادرة على استهداف كل إسرائيل حتى إيلات.. وسأصلي بالقدس

نصر الله: المقاومة قادرة على استهداف كل إسرائيل حتى إيلات.. وسأصلي بالقدس

البحرين تدين اعتراض زوارق إيرانية لناقلة نفط تجارية بريطانية

البحرين تدين اعتراض زوارق إيرانية لناقلة نفط تجارية بريطانية

بري: القدس كانت وستبقى قبلتنا السياسية والقومية و(صفقة القرن) تجارية

بري: القدس كانت وستبقى قبلتنا السياسية والقومية و(صفقة القرن) تجارية

الكشف عن مصير السعودي المفقود في شلالات نياغرا

الكشف عن مصير السعودي المفقود في شلالات نياغرا

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

قيادي بفتح: الجانب المصري صادق في تحقيق المصالحة عكس حماس

قيادي بفتح: الجانب المصري صادق في تحقيق المصالحة عكس حماس

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شقيقين في بحر رفح وتُصادر مركبهما

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شقيقين في بحر رفح وتُصادر مركبهما

طقس السبت: انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية

طقس السبت: انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية

وزيرة الصحة: استهداف إسرائيل للأطفال إمعانٌ في الإجرام

وزيرة الصحة: استهداف إسرائيل للأطفال إمعانٌ في الإجرام

إعلام الاحتلال: سقوط صاروخيْن على (أشكول) و(عسقلان) أُطلقا من غزة

إعلام الاحتلال: سقوط صاروخيْن على (أشكول) و(عسقلان) أُطلقا من غزة

ماذا ناقش اليوم الثاني من اجتماعات المجلس الاستشاري لحركة &#34;فتح&#34;؟

ماذا ناقش اليوم الثاني من اجتماعات المجلس الاستشاري لحركة "فتح"؟

أربع إصابات في حادث سير بين مركبتين بخانيونس

أربع إصابات في حادث سير بين مركبتين بخانيونس

حريق يلتهم نحو 100 شجرة زيتون وحرجية جنوب جنين

حريق يلتهم نحو 100 شجرة زيتون وحرجية جنوب جنين

منوعات

من هي المغنية الأغلى أجراً في العالم؟

من هي المغنية الأغلى أجراً في العالم؟

ريهام سعيد: تمت إزالة أنفي بالكامل واستبداله بآخر من أذنيها

ريهام سعيد: تمت إزالة أنفي بالكامل واستبداله بآخر من أذنيها

بعد إهانته لها بسبب لقبها.. إليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

بعد إهانته لها بسبب لقبها.. إليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

صاحبة الوجه الملائكي.. من هي &#34;مايان السيد&#34; الأكثر بحث على &#34;جوجل&#34;؟

صاحبة الوجه الملائكي.. من هي "مايان السيد" الأكثر بحث على "جوجل"؟

بعد الضجة التي أثارها بلبنان.. بوراك أوزجيفيت يُفاجئ الجمهور بشكله قبل الشهرة

بعد الضجة التي أثارها بلبنان.. بوراك أوزجيفيت يُفاجئ الجمهور بشكله قبل الشهرة

علاء زلزلي من الحدود: لن نرضى إلّا بالنصر لفلسطين والجولان

علاء زلزلي من الحدود: لن نرضى إلّا بالنصر لفلسطين والجولان

بعدما صدم الجمهور بوفاته.. هذه الصورة الأخيرة لتومي عمران

بعدما صدم الجمهور بوفاته.. هذه الصورة الأخيرة لتومي عمران

بعد 18 عامًا.. رانيا يوسف مع مصطفى شعبان من جديد

بعد 18 عامًا.. رانيا يوسف مع مصطفى شعبان من جديد

المهن التمثيلية بلبنان تتبرأ من باتريك مبارك بعد تهجمه على الإسلام والرسول

المهن التمثيلية بلبنان تتبرأ من باتريك مبارك بعد تهجمه على الإسلام والرسول

شهيرة تؤكد تخليها عن الحجاب بهذه الصورة

شهيرة تؤكد تخليها عن الحجاب بهذه الصورة

عربي

انتحار جزائري أربعيني على طريقة البوعزيزي التونسي

انتحار جزائري أربعيني على طريقة البوعزيزي التونسي

هزة أرضية تضرب مناطق عدة في القاهرة

هزة أرضية تضرب مناطق عدة في القاهرة

البحرين تدين اعتراض زوارق إيرانية لناقلة نفط تجارية بريطانية

البحرين تدين اعتراض زوارق إيرانية لناقلة نفط تجارية بريطانية

بري: القدس كانت وستبقى قبلتنا السياسية والقومية و(صفقة القرن) تجارية

بري: القدس كانت وستبقى قبلتنا السياسية والقومية و(صفقة القرن) تجارية