روسيا وتركيا تبحثان ملف "إس-400"





وأكد أن تركيا نفذت جميع التزاماتها بموجب برنامج "إف- 35"، وتبقى متمسكة بموقفها، مشيراً إلى أن شراء تركيا لأنظمة "إس- 400" لا يعني تغيير النهج الاستراتيجي لأنقرة، مؤكداً أن تدهور العلاقات لن يصب في مصلحة تركيا ولا الولايات المتحدة ولا الناتو.



رام الله - دنيا الوطنأجرى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اتصالاً هاتفياً مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بحث فيه حصول تركيا على أنظمة "إس- 400" الروسية للدفاع الجوي.وحسب بيان لوزارة الدفاع التركية، فإن الجانبين بحثا "شراء تركيا للأنظمة الصاروخية بعيدة المدى، بالإضافة إلى المسائل الأمنية المتعلقة بسوريا"، وفق (روسيا اليوم).وأضاف البيان، أن أكار أبلغ القائم بأعمال الوزير الأمريكي بأن "تركيا لا تزال تواجه تهديدات جوية وصاروخية، وأن شراء أنظمة "إس- 400" الدفاعية لم يكن خياراً، وإنما ضرورة، وأن تركيا لا تزال تدرس المقترح بشراء أنظمة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي".وشدد أكار على أن مشاركة تركيا في البرنامج الخاص بمقاتلات "إف- 35" الأمريكية، يجب أن تستمر، وأن المقترح التركي بشأن إنشاء مجموعة عمل مشتركة قد تضم ممثلين عن الناتو، لتقييم التعامل بين مقاتلات "إف- 35" وأنظمة "إس- 400"، لا يزال قائماً.وبشأن سوريا، شدد أكار على أن حماية الحدود التركية والشعب التركي، تعتبر أولوية بالنسبة لأنقرة، وأنها "ستكون مضطرة لاتخاذ الإجراءات الضرورية" في حال تعرضها لهجمات من جهة الأراضي السورية، ولن تسمح "للجماعات الإرهابية" بالتسلل عبر حدودها.ويأتي ذلك على خلفية بدء تسليم أنظمة "إس- 400" الروسية للدفاع الجوي إلى تركيا، حيث كانت الولايات المتحدة قد حذرت تركيا من أنها ستتخذ إجراءات ضدها في حال مضي أنقرة قدما بتنفيذ صفقة "إس- 400". وأعلنت عن وقف مشاركة تركيا في برنامج المقاتلات "إف- 35" وطرد الطيارين الأتراك الذين تدربوا على استخدامها.