اجتماع فلسطيني إسرائيلي بشأن التحويلات الطبية

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (mynet) الإسرائيلي، إن تل أبيب، تحاول إقناع السلطة الفلسطينية، بإعادة التحويلات الطبية لمشافي إسرائيل، بعد قرار بوقفها منذ أشهر.





وأوضح الموقع، أن مدير عام مستشفى (هداسا)، البروفيسور زئيف روتشتاين، التقى الأسبوع الماضي، بممثلي وزارة الصحة الفلسطينية، لمناقشة الآثار المترتبة على قرار السلطة الفلسطينية بعدم إحالة المرضى الفلسطينيين للعلاج في إسرائيل، وهي خطوة تسببت بخسائر كبيرة للمستشفى تصل لـ 100 مليون شيكل.وأضاف الموقع، أن مدير المستشفى، حاول تغيير موقف السلطة من هذا القرار، مشيراً إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت انخفاضاً كبيراً في عدد المرضى الفلسطينيين المنقولين إلى (هداسا)، وذلك نتيجة قرار السلطة، الذي جاء رداً على اقتطاع تل أبيب من أموال المقاصة الفلسطينية.وأشار الموقع، إلى أن الاجتماع الأخير، يأتي في أعقاب خطاب أرسله البروفيسور روتشتاين مؤخراً إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والذي حذر فيه مما أسماه "كارثة إنسانية"، نتيجة وقف التحويلات.