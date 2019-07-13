بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شقيقين في بحر رفح وتُصادر مركبهما

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خاص دنيا الوطن

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، صيادين شقيقين، أثناء عملهما في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وأشار نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن بحرية الاحتلال، اعتقلت الصيادين الشقيقين، محمد وأحمد وائل البردويل، وتم مصادرة مركبهما.



وأوضح عياش، أن عملية اعتقال الصياديْن، جاءت بعد اطلاق نار عنيف من قبل زوارق الاحتلال الإسرائيلي.