دولي

كوريا الجنوبية تُطالب بتحقيق دولي بأزمتها مع اليابان

كوريا الجنوبية تُطالب بتحقيق دولي بأزمتها مع اليابان
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عرض "البيت الأزرق" (مقر الرئاسة) الكوري الجنوبي، إطلاق تحقيق دولي في مزاعم اليابان، حول قيام سيئول بعمليات تهريب مواد أساسية حساسة لكوريا الشمالية.

وانتقد المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية، أمس الجمعة، اتهامات اليابان، باحتمال أن تكون سيئول قد سربت مواد صناعية حساسة إلى بيونغ يانغ، وطالب طوكيو بالموافقة على إجراء تحقيق من قبل لجنة دولية في القضية، وفق (روسيا اليوم).

كما حث "البيت الأزرق" الحكومة اليابانية على الاعتذار والتراجع عن لوائحها المشددة على صادراتها إلى سيئول، والتي فرضتها في الآونة الأخيرة، في حال اتضح عدم صحة المزاعم.

وقال نائب رئيس مكتب الأمن الوطني في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، كيم يو غون: إن الحكومة تلتزم التزاماً كاملاً كعضو بالأمم المتحدة، بقرارات مجلس الأمن الدولي، التي تفرض العقوبات على كوريا الشمالية.

وأضاف أن كوريا الجنوبية، قيضت تماماً عمليات الشحن غير المشروعة لكوريا الشمالية من المواد ذات الاستخدام المزدوج والمواد الاستراتيجية الحساسة.

وذكر أنه في حال ثبوت أن البلاد، ارتكبت أخطاء، فسوف تعتذر الحكومة على الفور، وستتخذ إجراءات فورية لتصحيح تلك الأخطاء.

ويعد هذا العرض أحدث استجابة لكوريا الجنوبية لقيود التصدير اليابانية التي فرضتها طوكيو ضد سيئول على ثلاثة أنواع من المواد الكيميائية الرئيسية عالية التقنية، والمستخدمة في صناعة رقائق الذاكرة، والهواتف الذكية.

وعملت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، في البداية على معالجة الأمر بشكل سلس، ومن خلال القنوات الدبلوماسية، بيد أن القرار دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.

وزاد الأمر سوءاً ربط المسؤولين اليابانيين قيود التصدير بعقوبات الأمم المتحدة ضد بيونغ يانغ، حيث أثاروا مزاعم علنية مشككين في جدارة كوريا الجنوبية بالثقة في التعامل مع المواد الاستراتيجية المستوردة.

أخبار ذات صلة

الشيوخ الأمريكي يدعو لمعاقبة تركيا بسبب &#34;إس- 400&#34;

الشيوخ الأمريكي يدعو لمعاقبة تركيا بسبب "إس- 400"

شاهد: زعيم كوريا الشمالية ينام أمام الجنرالات العسكرية

شاهد: زعيم كوريا الشمالية ينام أمام الجنرالات العسكرية

روسيا وتركيا تبحثان ملف &#34;إس-400&#34;

روسيا وتركيا تبحثان ملف "إس-400"

الإفراج عن أفراد طاقم ناقلة النفط الإيراني &#34;غريس 1&#34; بكفالة

الإفراج عن أفراد طاقم ناقلة النفط الإيراني "غريس 1" بكفالة

الحرس الثوري يقصف مواقع للمعارضة الإيرانية في كردستان العراق

الحرس الثوري يقصف مواقع للمعارضة الإيرانية في كردستان العراق

الناتو يعبر عن قلقه بعد بدء تسليم (إس 400) الروسية لتركيا

الناتو يعبر عن قلقه بعد بدء تسليم (إس 400) الروسية لتركيا

بعد نوبات الارتعاش.. الألمان قلقون على ميركل

بعد نوبات الارتعاش.. الألمان قلقون على ميركل

لأول مرة في أميركا اللاتينية.. دولة تُصنف حزب الله &#34;منظمة إرهابية&#34;

لأول مرة في أميركا اللاتينية.. دولة تُصنف حزب الله "منظمة إرهابية"

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

قيادي بفتح: الجانب المصري صادق في تحقيق المصالحة عكس حماس

قيادي بفتح: الجانب المصري صادق في تحقيق المصالحة عكس حماس

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شقيقين في بحر رفح وتُصادر مركبهما

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شقيقين في بحر رفح وتُصادر مركبهما

طقس السبت: انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية

طقس السبت: انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية

وزيرة الصحة: استهداف إسرائيل للأطفال إمعانٌ في الإجرام

وزيرة الصحة: استهداف إسرائيل للأطفال إمعانٌ في الإجرام

إعلام الاحتلال: سقوط صاروخيْن على (أشكول) و(عسقلان) أُطلقا من غزة

إعلام الاحتلال: سقوط صاروخيْن على (أشكول) و(عسقلان) أُطلقا من غزة

ماذا ناقش اليوم الثاني من اجتماعات المجلس الاستشاري لحركة &#34;فتح&#34;؟

ماذا ناقش اليوم الثاني من اجتماعات المجلس الاستشاري لحركة "فتح"؟

(كان): وفد المخابرات المصرية نقل رسالة إلى حماس.. هذه مفادها

(كان): وفد المخابرات المصرية نقل رسالة إلى حماس.. هذه مفادها

أربع إصابات في حادث سير بين مركبتين بخانيونس

أربع إصابات في حادث سير بين مركبتين بخانيونس

منوعات

من هي المغنية الأغلى أجراً في العالم؟

من هي المغنية الأغلى أجراً في العالم؟

ريهام سعيد: تمت إزالة أنفي بالكامل واستبداله بآخر من أذنيها

ريهام سعيد: تمت إزالة أنفي بالكامل واستبداله بآخر من أذنيها

بعد إهانته لها بسبب لقبها.. إليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

بعد إهانته لها بسبب لقبها.. إليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

صاحبة الوجه الملائكي.. من هي &#34;مايان السيد&#34; الأكثر بحث على &#34;جوجل&#34;؟

صاحبة الوجه الملائكي.. من هي "مايان السيد" الأكثر بحث على "جوجل"؟

بعد الضجة التي أثارها بلبنان.. بوراك أوزجيفيت يُفاجئ الجمهور بشكله قبل الشهرة

بعد الضجة التي أثارها بلبنان.. بوراك أوزجيفيت يُفاجئ الجمهور بشكله قبل الشهرة

علاء زلزلي من الحدود: لن نرضى إلّا بالنصر لفلسطين والجولان

علاء زلزلي من الحدود: لن نرضى إلّا بالنصر لفلسطين والجولان

بعدما صدم الجمهور بوفاته.. هذه الصورة الأخيرة لتومي عمران

بعدما صدم الجمهور بوفاته.. هذه الصورة الأخيرة لتومي عمران

بعد 18 عامًا.. رانيا يوسف مع مصطفى شعبان من جديد

بعد 18 عامًا.. رانيا يوسف مع مصطفى شعبان من جديد

المهن التمثيلية بلبنان تتبرأ من باتريك مبارك بعد تهجمه على الإسلام والرسول

المهن التمثيلية بلبنان تتبرأ من باتريك مبارك بعد تهجمه على الإسلام والرسول

شهيرة تؤكد تخليها عن الحجاب بهذه الصورة

شهيرة تؤكد تخليها عن الحجاب بهذه الصورة

عربي

السعودية تبدأ بتطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل

السعودية تبدأ بتطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل

انتحار جزائري أربعيني على طريقة البوعزيزي التونسي

انتحار جزائري أربعيني على طريقة البوعزيزي التونسي

هزة أرضية تضرب مناطق عدة في القاهرة

هزة أرضية تضرب مناطق عدة في القاهرة

نصر الله: المقاومة قادرة على استهداف كل إسرائيل حتى إيلات.. وسأصلي بالقدس

نصر الله: المقاومة قادرة على استهداف كل إسرائيل حتى إيلات.. وسأصلي بالقدس