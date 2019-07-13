شؤون فلسطينية

الحكومة تدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الحكومة تدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قال إبراهيم ملحم، الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية: "إن استهداف قوات الاحتلال للطفل عبد الرحمن شتيوي (9  أعوام) من قرية كفر قدوم برصاصة دمدم في رأسه بدم بارد ظهر اليوم خلال المسيرة السلمية الأسبوعية في شوارع القرية التي تتعرض للاستهداف والتنكيل اليومي من قبل قوات الاحتلال، يعكس شهوة القتل التي تستبد بقادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في تعاملها مع المسيرات السلمية لأهالي القرية، وغيرها من المدن والقرى والبلدات التي تتعرض أراضيها لعمليات التجريف والمصادرة واقتلاع الأشجار لإفساح المجال أمام تغول الاستيطان، الذي تدينه الشرائع الدولية".

وأضاف ملحم في بيان: "كما أنه يعكس أيضاً مدى الاستهتار الإسرائيلي بالقوانين والشرائع الدولية، والشعور بالإفلات من العقاب، بعد أن وجد قادة إسرائيل شريكاً أميركياً يغطي على اعتداءاتهم، ويجعلهم بمأمن من أي عقاب دولي قد يطالهم"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وتابع: "إن الحكومة، وهي تتابع بقلق وألم شديدين الحالة الصحية الحرجة للطفل عبد الرحمن، إذ أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية للجهات الصحية، بتقديم كل ما يمكن تقديمه لإنقاذ حياته، وتشارك والديه وعائلته ألمهم ووجعهم بمصابهم".

وأِشار بيان ملحم إلى أن الحكومة الفلسطينية، دعت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التابعة لها، وخاصة منظمة (يونيسف) إلى إدانة هذا التوحش الإسرائيلي، وحماية الأطفال والمتظاهرين الذين يدافعون عن بيوتهم وحقولهم وأشجارهم المستهدفة بالهدم والتجريف والاقتلاع، مطالبة الهيئة الدولية للمسارعة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل من بطش القوة العمياء.

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