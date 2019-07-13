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شاهد: إسرائيل ترد على حسن نصر الله بـ "سخرية لاذعة"

شاهد: إسرائيل ترد على حسن نصر الله بـ "سخرية لاذعة"
رام الله - دنيا الوطن
رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بسخرية لاذعة على تهديدات الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، ووصفه بـ "بطل العالم في الكذب".

وقال أدرعي، في سلسلة تغريدات بهاشتاغ "غردوا لنصر الله ليشرح ليش فش مصاري"، نشرها على حسابه الرسمي في موقع (تويتر)، مساء الجمعة، تعليقاً على تهديد نصر الله بإعادة إسرائيل إلى "العصر الحجري" تظهره إحداها في صورة متسول: "بعد 13 عاماً على النصر الإلهي، أهكذا يبدو  نصر وكرامة حقاً؟".

ونشر المتحدث تغريدة، تضمنت صورة لنصر الله قال أدرعي إنها تظهره وهو "يهدد ويمسك بالخريطة من داخل السرداب"، وعلق عليه بالقول: "أكبر دليل على زيف مزاعم النصر الإلهي هو إجراء هذا الحوار في المخبأ داخل سردابه، حقاً نصر وكرامة بكل تأكيد، فش مصاري لذلك بقيت لديه التهديدات الفارغة التي يتميز بها بعدما لا يستطيع إقناع اللبنانيين حتى اليوم بحماقة 2006"، وفق قوله.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة أخرى: "تصبح على خير يا نصر الله، بعد 13 عاماً على النصر الإلهي، أهكذا يبدو نصر وكرامة حقاً؟ أنت بحاجة للتهديدات وللخرائط لتشرح للبنانيين لماذا طارت أموالهم في مهب الريح، وعلى أي وسائل عبثية استثمرت مواردهم؟".

وأضاف أدرعي، في إشارة إلى تهديد الأمين العام لـ (حزب الله) بإعادة إسرائيل إلى العصر الحجري قائلاً: إنها في مرمى صواريخ أنصاره: "وشهد شاهد من أهلها، نصر الله بطل العالم في الكذب"، حسب وصفه.

وتابع: "الليلة ينقسم اللبنانيون أمام مشهدين: إما يتابعون حديث نصر الله عن الصواريخ والعصر الحجري، الذي يهدد هذا التنظيم إعادتهم اليه، وإما يواكبون احتفال( biaf) وتكريم الفنانين بحضور عربي وأجنبي، بين العصر الحجري والمستقبل المشرق يجلس في السرداب أداة إيران في لبنان ليتوعد".

وأردف أدرعي: "أقوال التبجح والتكبر لدى نصر الله على منظمته وإنجازاته الوهمية لا يمكنها إخفاء الحقيقة من وراء رسالته، الأزمة كبيرة جداً، ليست المالية فحسب، بل الأخلاقية أيضاً، عندما يتذمر عناصر حزب الله بأن لا مال لديهم، هذا يعني أن الأزمة خانقة"، حسب قوله.

وختم بالقول: "أيضاً هذه المقابلة جرت في السرداب أو بمخبأ نصر الله، هل هذا هو النصر الذي تحدث عنه؟ الحرب الأخيرة أعاقت تطور لبنان وإعادة إعماره ما زال مستمراً، المواطن اللبناني يعرف كيف عرضه نصر الله ومغامراته للأزمات وقمة الاستخفاف بعقولهم، تأتي عندما يتحدث السيد عن العصر الحجري".



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