حماس تكشف تفاصيل اجتماعها بالوفد الأمني المصري بغزة

رام الله - دنيا الوطن

كشفت حركة حماس، ليلة السبت، تفاصيل اجتماع قياداتها مع الوفد الأمني المصري في مدينة غزة، مشيرةً إلى أن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، كان على رأس المستقبلين للوفد.





وأوضحت الحركة، في بيان صحفي، أن قيادة الحركة برئاسة هنية وعضوية يحيى السنوار، وروحي مشتهى، وخليل الحية، استقبلوا وفد المخابرات المصرية، برئاسة الوكيل أيمن بديع، وعضوية اللواء أحمد عبد الخالق، والعميد تامر، بعد ظهر اليوم الجمعة في غزة.







وأشارت الحركة، إلى أنه تم بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف الوحدة الوطنية الفلسطينية، والعلاقات الثنائية، وهموم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتفاهمات مع إسرائيل.



وحسب البيان، فقد قدمت قيادة الحركة موقفاً إيجابياً في المضي قدماً لتحقيق الوحدة الوطنية، مستحضرة المخاطر التي تستهدف القضية الفلسطينية والمنطقة، وأهمية أن يكون الموقف الفلسطيني النابع من التوافق الوطني على استراتيجية مواجهة المخاطر وعلى رأسها (صفقة القرن( و"مؤتمر البحرين"، مؤكةً موقف الحركة الذي يتقاطع مع الكل الوطني المتوافق عليه في محطات عديدة.وخلال اللقاء، قدمت قيادة الحركة للوفد الأمني المصري شرحاً وافياً عن خروقات العدو الإسرائيلي، تجاه قطاع غزة، وتباطؤه في تطبيق التفاهمات، مؤكدة أن العدو يجب يفهم بأن المقاومة في غزة لن تقبل إلا بكسر الحصار عن قطاع غزة.وأكّدت قيادة الحركة، أهمية تطوير العلاقات بين مصر والحركة في قطاع غزة، وأن تنامي العلاقات يحقق مزيداً من التعاون في المجالات التي تخفف عن شعبنا الفلسطيني، وسكان قطاع غزة.