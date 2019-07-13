هكذا جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت
رام الله - دنيا الوطن
جاءت اسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل الاسرائيلي، لليوم السبت، كما يأتي:
صرف الدولار الامريكي مقابل: 3.55 شيكل
صرف الدينار الاردني مقابل: 5.01 شيكل
صرف اليورو الاوروبي مقابل: 4.01 شيكل
صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل
جاءت اسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل الاسرائيلي، لليوم السبت، كما يأتي:
صرف الدولار الامريكي مقابل: 3.55 شيكل
صرف الدينار الاردني مقابل: 5.01 شيكل
صرف اليورو الاوروبي مقابل: 4.01 شيكل
صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل
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