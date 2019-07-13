هكذا جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت



صرف الدينار الاردني مقابل: 5.01 شيكل



صرف اليورو الاوروبي مقابل: 4.01 شيكل



صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل









رام الله - دنيا الوطنجاءت اسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل الاسرائيلي، لليوم السبت، كما يأتي:صرف الدولار الامريكي مقابل: 3.55 شيكل