شؤون فلسطينية

طقس السبت: انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية

طقس السبت: انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم السبت، صيفياً عادياً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو باراً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد 2019/07/14: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2019/07/15: يكون الجو صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2019/07/16: يكون الجو حارأ نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-19 29-19 29-19 بيت لحم 28-19 29-19 29-19
رام الله والبيرة 27-18 28-18 28-18 طولكرم 31-22 32-22 32-22
نابلس 30-20 31-20 31-20 قلقيلية 31-22 32-22 32-22
جنين 32-21 33-21 33-21 سلفيت 28-21 29-21 29-21
طوباس 32-21 33-21 33-21 روابي 29-20 30-20 30-20
الخليل 27-18 28-18 28-18 غزه 30-23 31-23 31-23
أريحا 38-24 39-24 39-24 خانيونس 30-23 31-23 31-23
الأغوار الشمالية 36-22 37-22 37-22 رفح 31-22 32-22 32-22

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