إعلام الاحتلال: سقوط صاروخ على (أشكول) أطلق من غزة

زعم موقع (حدشوت 24) الاسرائيلي، بأن صاروخاً أطلق مساء اليوم الجمعة، من قطاع غزة، وسقط في منطقة مفتوحة في المجلس الاقليمي (أشكول)، نافيا وقوع اصابات بين المستوطنين، كما لم يبلغ عن وقوع أضرار.



وعلى أثر ذلك، فقد أفاد، إعلام الاحتلال، أن صافرات الانذار دوت في مستوطنات مختلفة في غلاف غزة.



من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "بعد انطلاق صفارات الإنذار في كيبوتس (نير اسحاق) وكيبوتس (صوفا)، تم رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة نحو المستوطنات.



رام الله - دنيا الوطن