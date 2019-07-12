نصر الله: المقاومة قادرة على استهداف كل اسرائيل حتى ايلات.. وسأصلي بالقدس





وأوضح، أن عدم توقيع الفلسطينيين وصمود إيران وانتصار سوريا والعراق واليمن من أبرز أسباب فشل (صفقة القرن)، مشيرا إلى أنه ليس لا أفق، وأن المنطق يقول أنه ما من فلسطيني سيقبل بها، مؤكدا أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يرفضون التوطين سواء سراً أو علناً.

رام الله - دنيا الوطنأكد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن المقاومة قادرة على استهداف كل إسرئيل حتى إيلات، لافتا إلى أن اقتحام الجليل جزء من الخطط في حال وقعت الحرب.وقال نصر الله في لقناة (المنار): "المقاومة قادرة على تدمير جميع مراكز إسرائيل الموجودة، من نتانيا إلى اشدود، وبطول 70 كم وبعرض 20 كم"، مشيرا إلى أن لديها القدرة على إعادة إسرائيل إلى العصر الحجري.وفي السياق، قال الأمين العام لحزب الله: "اليوم لدينا وة هجومية وأسلحة نوعية، والمقاومة تطورت كماً ونوعاً"، مضيفا: "ليس لدي الكلمة للتعبير عن الدمار الذي سيحصل لاسرائيل في حال اندلعت المواجهة"، مستبعدا في الوقت ذاته أن يلجأ الاحتلال الى الحرب.وبين نصر الله، أن كل محاولات قادة إسرائيل لترميم الثقة بالجيش بعد حرب تموز لم تنجح، وهناك تراجع بالقوة البرية لديهم، وقال: "الأعمار بيد الله، ولكن برأيي وبحسب المنطق، أنا سأصلي في القدس".وفيما يتعلق بـ(صفقة القرن)، أكد نصر الله، أن هناك ايمان بأن هذه الصفقة فاشلة، موضحا أن أهم عناصر فشلها هو القدس، منوها في الوقت ذاته إلى أن الاستكبار الأميركي أطلق رصاصة الرحمة على صفقة القرن حين اعتبر أن القدس عاصمة لإسرائيل.