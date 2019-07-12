(كان): وفد المخابرات المصرية نقل رسالة إلى حماس.. هذه مفادها

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت جيلي كوهين محللة للشؤون السياسية الفلسطينية في قناة (كان)، أن المخابرات المصرية نقلت رسالة إلى حركة حماس في قطاع غزة، مفادها أن إسرائيل ليست مهتمة بتصعيد الموقف.



وقالت كوهين: "كثف المصريون جهودهم لمنع التصعيد في غزة بعد "استشهاد" أحد نشطاء حماس أمس، على أساس أن المنظمة مهتمة بالانتقام والرد".



وكان الوفد الأمني المصري برئاسة أيمن بديع وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية، واللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في الجهاز، وصلا الى قطاع غزة اليوم الجمعة، عبر معبر بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة.



ومن المقرر أن يلتقي الوفد مع قيادة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) والفصائل الفلسطينية، لبحث عدة ملفات، على رأسها التهدئة والمصالحة الفلسطينية.