أربع إصابات في حادث سير بين مركبتين بخانيونس

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خاص دنيا الوطن

أصيب أربعة مواطنين، بجروح ما بين المتوسطة والطفيفة، في حادث سير وقع مساء اليوم الجمعة، قرب مدينة حمد بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وأفاد المقدم فهد حرب مفتش حوادث المرور في قطاع غزة، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، بأن الحادث وقع بين مركبة من نوع (فيرنا) واخرى من نوع (سكودا)، مما أسفر عن اصابة أربعة مواطنين بجروح ما بين المتوسطة والطفيفة، وأضرار مادية جسيمة.