حريق يلتهم نحو 100 شجرة زيتون وحرجية جنوب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

التهم حريق، اليوم الجمعة، نحو 100 من أشجار الزيتون، والأشجار الحرجية، جنوب مدينة جنين.



وأفاد الدفاع المدني، بأن حريقا كبيرا اندلع داخل حرش بلدة عرابة، وامتد عبر الأعشاب الجافة ليصل أراضي المواطنين ويلتهم أشجار زيتون وأخرى حرجية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأشار إلى أن طواقمه عملت على حصر الحريق وإخماده وحماية أحد المنازل القريبة، ومنعت امتداده إلى الأراضي المجاورة.