شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل طفلين شقيقين من الخليل

الاحتلال يعتقل طفلين شقيقين من الخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، طفلين شقيقين، من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين همام ومحمد حسن أبو صبيح (13 و17 عاما) من سكان أم الدالية، جنوب المدينة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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