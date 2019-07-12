مستوطنون يستولون على آبار مياه في الأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

استولى مستوطنون، اليوم الجمعة، على آبار لتجميع المياه في خربة سمرة بالأغوار الشمالية.



ووفقا للناشط الحقوقي عارف دراغمة، فإن المستوطنين استولوا على الآبار وسرقوا مياهها لسقاية أبقارهم، ومنعوا الرعاة الفلسطينيين من سقاية مواشيهم، مشيرا إلى أن المستوطنين أقدموا في ساعات الصباح على زراعة أشجار في منطقة خلة حمد، على مقربة من خيام السكان بالمنطقة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



يذكر أن الرعاة والمواطنين في الأغوار الشمالية يتعرضون لاعتداءات شبه يومية من المستوطنين وقوات الاحتلال.