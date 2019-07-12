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الحرس الثوري يقصف مواقع للمعارضة الإيرانية في كردستان العراق

الحرس الثوري يقصف مواقع للمعارضة الإيرانية في كردستان العراق
رام الله - دنيا الوطن
هاجم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، مواقع للمعارضة الإيرانية في كردستان العراق، حسبما نقلت عنه مصادر إعلامية إيرانية.

وقالت وكالة (تسنيم) الإيرانية للأنباء: "إن الحرس الثوري هاجم مواقع للمعارضة الإيرانية المسلحة في منطقة كردستان العراق بالطائرات المسيرة والصواريخ".

وكان الحرس الثوري قال، في بيان، نشره موقعه الرسمي (سباه-نيوز)، الخميس: "إن مجموعة من المسلحين حاولت التسلل إلى بلادنا، الأربعاء، من الحدود الغربية، وتم القضاء عليها بشكل كامل".

ووقعت المواجهات في محيط بلدة جوانراد، على بعد 460 كلم، غرب العاصمة طهران، في محافظة كرمنشاه.

يذكر أن موقع (سباه-نيوز) أعلن، الثلاثاء الماضي، أن ثلاثة عناصر من الحرس الثوري قتلوا، وأصيب آخر، في هجوم استهدف سيارتهم ونفذته "عناصر مسلحة" في شمال جوانراد.

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