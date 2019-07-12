صور: عريس يقيم زفته بمخيم العودة شرق المنطقة الوسطى خلال مسيرات العودة











رام الله - دنيا الوطننشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مجموعة من الصور، تظهر زفة لعريس فلسطيني، أقيمت في خيمة العودة شرق المنطقة الوسطى من قطاع غزة، وذلك خلال فعاليات مسيرات العودة بجمعتها الـ66 والتي حملت اسم (لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان).