شاهد: الطواقم الطبية تتعامل مع إصابة خطيرة برصاص الاحتلال شرقي خانيونس

رام الله - دنيا الوطننشر على موقع التواصل الاجتماعي، (فيسبوك)، فيديو يظهر الطواقم الطبية الفلسطينية، تتعامل مع إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الاسرائيلي، داخل الخيمة الطبية شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت أن حصيلة الاصابات برصاص الاحتلال خلال مسيرات العودة بجمعتها الـ66 شرقي قطاع غزة، وصلت الى 40 اصابة، بينها 22 حالة بالرصاص الحي.