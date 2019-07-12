هيئة مسيرة العودة: الجمعة المقبلة ستكون بعنوان (حرق العلم الصهيوني)

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رام الله - دنيا الوطن

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، الشعب الفلسطيني، للمشاركة الجمعة المقبلة الـ67، والتي ستحمل عنوان جمعة (حرق العلم الصهيوني).



وأكدت الهيئة في مؤتمر صحفي لها، على استمرار مسيرات العودة بطابعها السلمي والشعبي، حتى تحقيق أهدافها، قائلة: "مصرون على تحقيق مطالب شعبنا وحماية ثوابتنا الوطنية".



وأضافت: "إن استمرار المسيرات ضد الصفقة الأمريكية ووحدة الموقف الوطني يؤكد رفض الاستسلام للعدو"، موجهة التحية للجرحى والأسرى داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي.



وأشارت الهيئة إلى أن الاحتلال الاسرائيلي تعمد قتل الشهيد محمود الادهم؛ بهدف إرباك جدول أعمال الوفد الامني المصري، وجهوده في تحقيق المصالحة الفلسطينية وكسر الحصار.



وبينت هيئة مسيرات العودة، أن استعادة الوحدة تتطلب تنفيذ قرارات المركزي 2015، بما فيها إلغاء اتفاقية أوسلو وملحقاتها الأمنية والاقتصادية.