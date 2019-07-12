عاجل

  • مقتل نحو 5 أشخص بهجوم استهدف فندقا يقيم فيه مرشحون للانتخابات الرئاسية جنوب الصومال

دولي

الناتو يعبر عن قلقه بعد بدء تسليم (إس 400) الروسية لتركيا

الناتو يعبر عن قلقه بعد بدء تسليم (إس 400) الروسية لتركيا
رام الله - دنيا الوطن
أعرب حلف شمال الأطلسي، يوم الجمعة، عن "القلق" إزاء حيازة تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية (إس-400)، بعدما أعلنت أنقرة بدء تسلّم أول الأجزاء والمعدات من هذه المنظومة.

وقال مسؤول في الحلف فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لوكالة فرانس برس "نشعر بالقلق إزاء التداعيات المحتملة لقرار تركيا حيازة منظومة (إس-400)".

وأضاف المسؤول أن "العمل المشترك لقواتنا المسلحة أمر أساسي للحلف الأطلسي من أجل تسيير عملياتنا ومهماتنا".

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استلام الأجزاء الأولى من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس 400)، فيما سيجري تسليم القطع المتبقية، خلال الأيام القادمة.

ومن شأن مضي أنقرة قدما في تسلم هذه المنظومة الروسية، أن يزيد من التوتر مع واشنطن التي حثت تركيا، مرارا، على التراجع، وحذرتها من مغبة الخضوع لعقوبات صارمة.

وتعارض الولايات المتحدة بشدة، كما هو حال الناتو، شراء تركيا لنظام (إس-400)، وترى خطرا حقيقيا في أن يتمكن المشغلون الروس الذين سيدربون العسكريين الأتراك على المنظومة، من كشف أسرار تكنولوجية خاصة بالمقاتلة الأميركية الجديدة (إف-35) التي تريد أنقرة شراءها أيضاً.

وفي حزيران/يونيو الماضي، منحت واشنطن  تركيا مهلة تنتهي في 31 تموز/يوليو للاختيار بين المنظومة الروسية أو المقاتلات الأميركية.

وواجه وزير الدفاع الأميركي الجديد بالوكالة، مارك اسبر، وزير الدفاع التركي، بهذا الخصوص، على هامش اجتماع للحلف الأطلسي، الشهر الماضي.

في غضون ذلك، تتشبث تركيا بما تراه حقا سياديا، وأجرى الرئيس رجب طيب أردوغان، مباحثات مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، بشأن الصفقة، مؤخرا، على هامش قمة العشرين التي انعقدت في اليابان.

وقال ترامب، وقتها، إن تركيا وجدت نفسها، في موقف صعب، على عهد الرئيس السابق باراك أوباما، لأن أنقرة طلبت شراء منظومة "باتريوت" الأميركية، فقوبلت بالرفض، وهذا الأمر هو الذي جعلها تذهب إلى الروس.

لكن هذه الطمأنة العابرة من ترامب لأردوغان، لم تبدد احتمال فرض العقوبات على تركيا، بحسب متابعين، لأن مسؤولين أميركيين يصرون على معاقبة أنقرة.

أخبار ذات صلة

الحرس الثوري يقصف مواقع للمعارضة الإيرانية في كردستان العراق

الحرس الثوري يقصف مواقع للمعارضة الإيرانية في كردستان العراق

بعد نوبات الارتعاش.. الألمان قلقون على ميركل

بعد نوبات الارتعاش.. الألمان قلقون على ميركل

لأول مرة في أميركا اللاتينية.. دولة تُصنف حزب الله &#34;منظمة إرهابية&#34;

لأول مرة في أميركا اللاتينية.. دولة تُصنف حزب الله "منظمة إرهابية"

رسميًا.. تركيا تستلم منظومة &#34;إس 400&#34; الروسية

رسميًا.. تركيا تستلم منظومة "إس 400" الروسية

إيران لإسرائيل: سنرد بقوة على اي اعتداء ينتهك سيادتنا

إيران لإسرائيل: سنرد بقوة على اي اعتداء ينتهك سيادتنا

مُرشحة للرئاسة الأمريكية تتعهد بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال

مُرشحة للرئاسة الأمريكية تتعهد بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال

دعوات تُطالب وزيراً فرنسياً بالاستقالة.. وهذا السبب

دعوات تُطالب وزيراً فرنسياً بالاستقالة.. وهذا السبب

نتنياهو وترامب يبحثان قضايا إقليمية والملف الإيراني هاتفياً

نتنياهو وترامب يبحثان قضايا إقليمية والملف الإيراني هاتفياً

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

مستوطنون يستولون على آبار مياه في الأغوار الشمالية

مستوطنون يستولون على آبار مياه في الأغوار الشمالية

البردويل: لم نوقع اتفاقيات مع الاحتلال.. الوفد المصري يريد التنفيس عن قطاع غزة

البردويل: لم نوقع اتفاقيات مع الاحتلال.. الوفد المصري يريد التنفيس عن قطاع غزة

للمشاركة بالجمعة الـ66.. بدء توافد الجماهير الى مخيمات العودة شرقي القطاع

للمشاركة بالجمعة الـ66.. بدء توافد الجماهير الى مخيمات العودة شرقي القطاع

منظمات إجتماعية وشخصيات يدعون لمؤتمر دولي للمنظمات الإجتماعية تضامناً مع الشعب الفلسطيني

منظمات إجتماعية وشخصيات يدعون لمؤتمر دولي للمنظمات الإجتماعية تضامناً مع الشعب الفلسطيني

مظاهرة ضد استيلاء المستوطنين على منازل المقدسيين

مظاهرة ضد استيلاء المستوطنين على منازل المقدسيين

الأوقاف: اعتماد الفيزا الالكترونية لحجاج فلسطين للموسم الحالي

الأوقاف: اعتماد الفيزا الالكترونية لحجاج فلسطين للموسم الحالي

مصرع طفل غرقاً في برميل ماء شرق نابلس

مصرع طفل غرقاً في برميل ماء شرق نابلس

إصابة طفل بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق خلال مسيرتي كفر قدوم ونعلين

إصابة طفل بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق خلال مسيرتي كفر قدوم ونعلين

منوعات

بعد الضجة التي أثارها بلبنان.. بوراك أوزجيفيت يُفاجئ الجمهور بشكله قبل الشهرة

بعد الضجة التي أثارها بلبنان.. بوراك أوزجيفيت يُفاجئ الجمهور بشكله قبل الشهرة

علاء زلزلي من الحدود: لن نرضى إلّا بالنصر لفلسطين والجولان

علاء زلزلي من الحدود: لن نرضى إلّا بالنصر لفلسطين والجولان

بعدما صدم الجمهور بوفاته.. هذه الصورة الأخيرة لتومي عمران

بعدما صدم الجمهور بوفاته.. هذه الصورة الأخيرة لتومي عمران

بعد 18 عامًا.. رانيا يوسف مع مصطفى شعبان من جديد

بعد 18 عامًا.. رانيا يوسف مع مصطفى شعبان من جديد

المهن التمثيلية بلبنان تتبرأ من باتريك مبارك بعد تهجمه على الإسلام والرسول

المهن التمثيلية بلبنان تتبرأ من باتريك مبارك بعد تهجمه على الإسلام والرسول

شهيرة تؤكد تخليها عن الحجاب بهذه الصورة

شهيرة تؤكد تخليها عن الحجاب بهذه الصورة

عبير صبري تتحول إلى شقراء.. هل تبدو أجمل؟

عبير صبري تتحول إلى شقراء.. هل تبدو أجمل؟

تامر حسني ينشر صورة ابنة عامر منيب بعد تخرجها ويُوجه لها رسالة

تامر حسني ينشر صورة ابنة عامر منيب بعد تخرجها ويُوجه لها رسالة

لقطة نادرة لماجد المصري مع طليقته المطربة منى إش إش وأولادهما

لقطة نادرة لماجد المصري مع طليقته المطربة منى إش إش وأولادهما

لجين عمران تُهاجم نيكي ميناج بعد إلغاء حفلها بالسعودية

لجين عمران تُهاجم نيكي ميناج بعد إلغاء حفلها بالسعودية

عربي

البحرين تدين اعتراض زوارق إيرانية لناقلة نفط تجارية بريطانية

البحرين تدين اعتراض زوارق إيرانية لناقلة نفط تجارية بريطانية

بري: القدس كانت وستبقى قبلتنا السياسية والقومية و(صفقة القرن) تجارية

بري: القدس كانت وستبقى قبلتنا السياسية والقومية و(صفقة القرن) تجارية

الكشف عن مصير السعودي المفقود في شلالات نياغرا

الكشف عن مصير السعودي المفقود في شلالات نياغرا

فتح تحقيق بعد تحطم قمر صناعي عسكري إماراتي

فتح تحقيق بعد تحطم قمر صناعي عسكري إماراتي