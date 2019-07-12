شاهد: لحظة اندلاع النيران في جيب عسكري اسرائيلي شرق القطاع





وزعم الاحتلال الاسرائيلي ان اندلاع النيران في الجيب، جاء بفعل الزجاجات الحارقة، نافيا وقوع اصابات بين الجنود.













رام الله - دنيا الوطننشر إعلام الاحتلال الاسرائيلي، فيديو يوضح لحظة اندلاع النيران في سيارة جيب تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي على الحدود الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.