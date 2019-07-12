شاهد: لحظة اندلاع النيران في جيب عسكري اسرائيلي شرق القطاع
رام الله - دنيا الوطن
نشر إعلام الاحتلال الاسرائيلي، فيديو يوضح لحظة اندلاع النيران في سيارة جيب تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي على الحدود الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.
نشر إعلام الاحتلال الاسرائيلي، فيديو يوضح لحظة اندلاع النيران في سيارة جيب تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي على الحدود الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وزعم الاحتلال الاسرائيلي ان اندلاع النيران في الجيب، جاء بفعل الزجاجات الحارقة، نافيا وقوع اصابات بين الجنود.
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